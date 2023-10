André enaltece estilo de Diniz e vislumbra evolução: 'Não tem como o Brasil dar errado'

Destaque no Fluminense sob o comando de Fernando Diniz, o volante André já começa a dar sinais de que está se sentindo em casa também na seleção brasileira. Na coletiva desta terça-feira, em Cuiabá, o jogador comentou sobre o trabalho que vem sendo realizado e disse que as coisas já estão começando a acontecer.

"O Diniz se preocupa muito em deixar o jogador à vontade. Dentro desse estilo, todo atleta vai ter a possibilidade de brilhar. O que tenho aprendido com ele, é que temos de trabalhar ao máximo para que as coisas possam acontecer. Depois que o estilo de jogo for implantado, o time ficar entrosado, a torcida vai ficar feliz. Não tem como o Brasil dar errado, porque vai ter muito show", afirmou o volante.

Um dos principais nomes do Fluminense, André comemora o bom momento na carreira. Há dois anos, ele era apenas uma promessa no clube e, após a chegada do treinador, conseguiu dar esse salto na carreira.

"Há dois anos atrás não pensava em estar aqui. Estar na seleção e conviver com atletas como o Casemiro, que é um dos grandes nomes da Europa, e também o Bruno Guimarães, é um aprendizado muito grande."

O jogo contra a Venezuela, que acontece nesta quinta, vai ser mais uma chance para que a torcida comece a entender um pouco mais a nova cara da seleção brasileira. E para essa partida, dribles e jogadas de efeito vão se divididos com muito empenho.

"O Diniz tem a característica de posse de bola e jogo aproximado. Mas o que ele está batendo na tecla mesmo é a marcação. O Brasil tem um histórico bom do Tite e a partir daí, a seleção vai ganhando o jeito do Diniz de atuar", disse André.

Com aproveitamento de 100% em duas rodadas, o Brasil lidera a classificação das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 com a mesma pontuação da Argentina, que fica em segundo lugar pelos critérios de desempate. Após o duelo contra os venezuelanos, a seleção brasileira viaja para Montevidéu e, na próxima terça-feira, enfrenta o Uruguai pela quarta rodada da competição.