Adolescente morre esfaqueado em ataque a escola particular em Poços de Caldas, em MG

Um adolescente morreu esfaqueado na tarde desta terça-feira, 10, após um ataque a uma escola particular em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. Outros três alunos ficaram feridos, dois deles em estado grave.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar de Minas Gerais, o caso ocorreu por volta de 17h, na saída da Escola Profissional Dom Bosco. O autor do ataque, um ex-aluno da instituição, de 14 anos, foi detido pela polícia.

A PM afirma que o autor do ataque esfaqueou os quatro jovens próximo ao portão do colégio. Um deles não resistiu aos ferimentos e os outros três foram socorridos para a Santa Casa de Poços de Caldas. Segundo a corporação, as vítimas têm entre 13 e 15 anos.

O autor do ataque foi contido por adultos ao tentar entrar no colégio. "A Polícia Militar fez a apreensão desse adolescente, o conduziu até a delegacia e está investigando agora as motivações", disse o tenente-coronel Flávio Santiago, chefe do Centro de Jornalismo da PM.

"A prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, é solidária a toda comunidade escolar da Escola Profissional Dom Bosco, neste momento de dor e consternação, especialmente às famílias dos alunos atingidos", disse a prefeitura nas redes sociais.