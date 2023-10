Calleri grava mensagem para a torcida do São Paulo: 'Obrigado a todos pelas mensagens de apoio'

O atacante Calleri gravou uma mensagem de agradecimento à torcida do São Paulo, nesta terça-feira, um dia após ser submetido uma cirurgia no tornozelo direito, em Buenos Aires.

"Fala torcida tricolor! Como está? Estou aqui muito bem. Passei pela cirurgia ontem, saiu tudo ótimo. Estarei aqui apoiando todos meus companheiros para que o São Paulo fique o mais em cima possível na tabela (classificação). Estou aqui na torcida e obrigado a todo mundo pelas mensagens de apoio que me fazem feliz e me ajudam a ter uma recuperação mais rápida. Estamos juntos sempre", disse o jogador, em um vídeo do canal oficial do São Paulo.

Calleri foi submetido a artroscopia no tornozelo direito para a retirada de um corpo livre na região lesionada.

O atacante atuou por meses com a lesão. Ao final da disputa da Copa do Brasil, o jogador revelou que seria submetido à cirurgia. Com período de recuperação previsto de 45 a 60 dias, argentino só deve voltar aos gramados na próxima temporada.