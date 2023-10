Luisa Stefani e Ingrid Martins estreiam com vitória no Torneio de Zhengzhou

As tenistas brasileiras Luisa Stefani e Ingrid Martins estrearam com vitória no Torneio de Zhengzhou, na China, nesta terça-feira. Pela chave de duplas, elas superaram a romena Monica Niculescu e a ucraniana Nadiia Kichenok pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0.

"Excelente estreia. Aqui os jogos são à tarde e à noite, condições mais lentas que Pequim e mais uma vez com bola diferente. Tivemos só um dia de adaptação, então fico muito feliz com a consistência de nível e primeira vitória", comentou Luisa, referindo-se ao torneio disputado na semana passada, na capital chinesa.

Em Pequim, Luisa e Ingrid se destacaram e só foram eliminadas na semifinal. Agora elas tentam aproveitar o entrosamento para ir mais longe em outra competição chinesa, de nível WTA 500.

"Fomos bem sólidas em todos os momentos, jogamos melhor os pontos importantes e isso fez a diferença. Sacamos bem, a Luisa devolveu muito bem, jogamos bem na rede, fomos agressivas. Contentes com essa vitória e prontas para a oportunidade de fazer mais um bom jogo na quinta-feira", disse Ingrid.

A dupla brasileira volta à quadra na quinta-feira. E não terão missão fácil nas quartas de final. Vão enfrentar as principais favoritas ao título: a canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe, campeãs do último US Open. Dabrowski já foi parceira de Luisa em parte da temporada 2022.

LAURA PIGOSSI CAI NA COREIA DO SUL

Medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio, em 2021, ao lado de Luisa, Laura Pigossi se despediu logo na primeira rodada do Torneio de Seul, na Coreia do Sul, nesta terça. A brasileira desperdiçou um match point no terceiro set e foi eliminada pela americana Emina Bektas por 6/7 (5/7), 6/4 e 7/5, em um jogo com duração de 3h05min.

Laura já havia sido derrotada na chave duplas, também na estreia, quando formava dupla com a americana Quinn Gleason.