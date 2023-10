Reino Unido, Turquia e Itália serão as sedes das próximas edições da Eurocopa

A Uefa anunciou, nesta terça-feira, a definição das sedes da Eurocopa para as duas próximas edições do torneio. Na disputa de 2028, a Irlanda e os países do Reino Unido (Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales) vão receber as partidas. Já em 2032, os jogos da competição de seleções vão ser disputados na Turquia e na Itália.

Em sua escolha, o comitê executivo do órgão optou por uma composição política para evitar dissabores. Assim, Itália e Turquia, que eram rivais para sediar a Euro 2028, acabaram sendo escolhidas para sediar o torneio em conjunto na edição seguinte.

Dessa maneira, a candidatura composta pelas cinco federações vizinhas (Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e Irlanda), foi a vencedora. Para a próxima edição do torneio de seleções, a Uefa já divulgou as cidades que vão receber os confrontos.

Ao todo, o torneio vai ter nove sedes: Birmingham, Liverpool, Londres, Manchester e Newcastle, (Inglaterra), Belfast (Irlanda do Norte), Glasgow (Escócia), Cardiff (País de Gales) e Dublin (Irlanda).

Já para a edição de 2032, a entidade informou que as sedes ainda não foram definidas. No entanto, a Uefa divulgou que Itália e Turquia apresentaram 20 potenciais estádios para jogos e que dez arenas serão definidas em outubro de 2026 (sendo cinco em cada um dos países).