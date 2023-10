O reencontro. Professora Esther... ...e o ex-aluno Dorival Lalli. Ela residindo em Santos... ...ele, em São Bernardo.

“Tinha eu 18 anos...”

Texto: Professora Esther da Costa

Santos, 27 de julho de 2023.

São 4h da tarde. Estou recebendo a agradável surpresa da visita de um aluno, Dorival Lalli. Que privilégio! Há quanto tempo isso aconteceu.

Sempre fui apaixonada pelo magistério. Revendo agora algumas fotos, me emocionei ao lembrar queridas colegas, muitas das quais já foram para a Casa do Pai. É muito agradável ao nosso coração relembrar esse tempo. Quanta saudade!

Em 1º de agosto de 1958, iniciei minha carreira no magistério, no Grupo Escolar Maria Iracema Munhoz, em São Bernardo do Campo. Eu tinha apenas 18 anos e me sentia responsável pela minha classe, convivendo em amizade e ternura com todos os meus alunos. Belos tempos!

Hoje... bem, não convém continuar. Voltemos ao que interessa.

Estou feliz com a visita do Dorival e da Virgínia Coppini. Vieram trazer muita alegria, boas notícias e recordações. Sejam sempre bem-vindos.

NOTA DA MEMÓRIA – O “Iracema Munhoz” foi o primeiro grupo escolar de São Bernardo. Um monumento da Praça Lauro Gomes, que substituiu o antigo casarão de taipa onde funcionou até pouco antes da chegada da professora Esther.

Fica a proposta à atual direção da EE Maria Iracema Munhoz, a de trazer a professora Esther para visitar a escola onde ela iniciou sua bela carreira. “Memória” promete acompanhar.

AMANHÃ EM MEMÓRIA

Jovens no Paço Municipal em construção

Crédito das fotos 1 e 2 – Divulgação: Dorival Lalli

ONTEM E HOJE. Nos anos 50, professora Esther (a segunda sentada à esquerda) e colegas nos jardins do Grupo Escolar Maria Iracema Munhoz; e em julho, ao lado do casal Dorival Lalli e Virginia Coppini: memória resgatada e construída

AGENDA DO SÁBADO, 14

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

15 de outubro, dia dos professores.

Dezembro de 1960. Paraninfo, prefeito Fioravante Zampol.

Casa da Criança, Colégio das Freitas, Vila Assunção, em Santo André.

Primário completo. Disciplina e respeito. E hoje?

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, 7h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9

LITERATURA ESPORTIVA

Irio Marega...

E a história do futebol em Diadema

Pesquisa cobre 93 anos.

Livro a ser lançado neste sábado, dia 14.

Horário: 14h

Local: Democrático Atlético Clube

Endereço: Rua Maria Helena, 295, Piraporinha, em Diadema.

Scortecci Editora

EM 13 DE OUTUBRO DE...

1928 - Vangelista Bazani, o Gili, nasce no Espírito Santo do Pinhal (SP). Veio para Santo André em 1939. Fotógrafo e pesquisador da Memória. Deixou um acervo impressionante de fotos dos pontos periféricos do Grande ABC, a partir dos anos 1940.

HOJE

Dia Mundial do Escritor

Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional

Dia do Corintiano

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Porto Feliz. O povoado foi elevado à vila (hoje seria município) em 13 de outubro de 1797, quando se separou de Itu.

A cidade formou-se ao redor de um porto às margens do Tietê, de onde partiam expedições fluviais, chamadas de monções.

Na Paraíba, Poço de José de Moura e Serraria.

Em Santa Catarina, Porto Belo e Treze Tílias.

E mais: Angicos (RN), Carmo (RJ), Graça Aranha (MA), Lavras (MG) e Viçosa (AL).

Beata Alexandrina de Balazar

13 de outubro

Mística portuguesa (1905-1955). Influenciou o papa Pio XII a efetuar a consagração do mundo ao imaculado Coração de Maria.

Divulgação: Canção Nova