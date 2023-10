O Esporte campeão... ...há 30 anos. 3 a 0 sobre o Garça... ...e o acesso tão aguardado. Na zaga, Luizão Pereira.

Garça, interior de São Paulo, 10 de outubro de 1993. O São Bernardo do presidente Felipe Cheidde, chamado pelos antigos de “Esporte”, conquistava o acesso ao Grupo B1 do Campeonato Paulista (Divisão Intermediária) ao vencer o Garça por 3 a 0.

O Diário esteve lá, e fez essa linda foto do time posado, autoria de J. B. Ferreira e reproduzida agora por Nário Barbosa.

O repórter Alec Duarte escreveu:

O jogo que marcou a volta do EC São Bernardo à Divisão Intermediária (que a partir de 1994 passará a se chamar Grupo B1 Branco) teve de tudo, menos futebol.

Os gols só saíram no segundo tempo: aos 22 minutos, Rogério aproveitou uma cobrança de escanteio e abriu o placar.

O acesso acabou concretizado com dois gols nos minutos finais: Claudemir e Luís Carlos acabaram com o sofrimento.

NOTA DA MEMÓRIA

Além do EC São Bernardo, classificaram-se para as finais de 1993 a Internacional de Bebedouro, o Estrela de Porto Feliz e o Jabaquara de Santos. Os quatro conquistaram o acesso, mas faltava ainda definir o campeão.

O EC São Bernardo sonhava com o título e estrearia na finalíssima no domingo, 24 de outubro de 1993, no Baetão, frente à Inter de Bebedouro. Acompanhem a trajetória do velho Esporte, três décadas depois, aqui em Memória.

GARÇA 0, SÃO BERNARDO 3

Data: domingo, 10 de outubro de 1993.

São Bernardo: Paulo, Claudemir, Luiz Pereira, Régis e Wallace; Zé Roberto, Ackson (Luís Carlos) e Clodoaldo; Jardel, Walter (Rogério) e Edson.

Técnico: Theodomiro de Toledo Piza (o Zanzibar).

Supervisor: Jurandir Martins.

Gols: Rogério (aos 22 minutos do segundo tempo), Claudemir (43) e Luís Carlos (45).

Local: Estádio Municipal Frederico Platzeck, em Garça.

Árbitro: Luís Carlos dos Santos.

Fonte: Diário do Grande ABC, 12-10-1993).

Crédito da foto 1 – J. B. Ferreira/Banco de Dados; reprodução: Nário Barbosa

PARA A HISTÓRIA. Formação do EC São Bernardo em Garça no domingo, 10 de outubro de 1993: na defesa, Luiz Pereira, o Luiz Chevrolet, presente em todas as seleções da história da Sociedade Esportiva Palmeiras e em várias da Seleção Brasileira

Cidade da Criança

Nos 25 anos...

...um novo prefeito mirim

No Jubileu de Prata da Cidade da Criança, em São Bernardo (1993), Rafael Vigatto Meir, de 11 anos, tomou posse como prefeito mirim: foi eleito dois dias antes com 2.077 votos.

A posse de Rafael e de seu secretário fizeram parte da festa dos 25 anos da Cidade da Criança, inaugurada em 1968.

Crédito da foto 2 – Renato Rodrigues/Banco de Dados

DIA DE GALA. Na capa do Diário, o prefeito mirim Rafael: a seu lado, o prefeito de São Bernardo, Walter Demarchi.

EM 12 DE OUTUBRO DE...

1717 - Encontro milagroso da imagem da Imaculada Conceição de Aparecida, no Rio Paraíba do Sul, sendo proclamado anos depois Padroeira do Brasil.

1808 - Alvará do príncipe-regente Dom João cria o Banco do Brasil no Rio de Janeiro. Foi o primeiro estabelecimento bancário criado no País.

1958 – Fundado, oficialmente, o Olaria FC, da Vila Baeta neves. Informalmente, sem registros em Liga, o Olaria existia desde 1954.

HOJE

Dia da Hispanidade. Marca a chegada de Cristóvão Colombo à América: 531 anos.

Dia das Crianças

Dia do Engenheiro Agrônomo

Dia do Corretor de Seguros

Dia do Mar

Dia Nacional da Leitura

Dia do Cirurgião Pediátrico

Dia do Basquetebol

Dia Nacional dos Fanzines

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Guaraçaí (1925), Júlio Mesquita (1949), Lavínia (1933), Nova Aliança (1914), Presidente Bernardes (1935), Três Fronteiras (1959) e Tupã (1929).

Em Goiás, Águas Lindas de Goiás, Bonópolis, Itumbiara, Monte Alegre de Goiás, Rubiataba, Santa Rita do Araguaia e São Simão,

No Rio Grande do Sul, Bossoroca e Santo Antônio das Missões

Em Minas Gerais, Carvalhos, Conquista, Córrego Fundo, Piau, Sacramento e Serrania.

Na Bahia, São Sebastião do Passé e Urandi.

E mais: Altos (PI), Iporã (PR), Marapanim (PA), Sandolândia (TO), Seropédica (RJ) e Timbó (SC).

Nossa Senhora Aparecida

12 de outubro

Em São Pedro, interior de São Paulo, a espécie de borboleta que traz no dorso imagem que se assemelha a Nossa Senhora Aparecida.

Foto: Devanir Leite

Arte: Paulo César Nunes