Obituário - 11 de outubro de 2023

SANTO ANDRÉ

Adriano Ferreira Mortagua, 96. Natural de Portugal. Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 6 de outubro. Memorial Jardim Santo André.

Aquilino Bovi, 93. Natural de Santo André. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 6 de outubro. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

João Silva, 92. Natural de Bebedouro (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 6. Memorial Phoenix.

Gercina Maria de Moraes Santos, 91. Natural de Agrestina (PE). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 6 de outubro, em Santo André. Cemitério Municipal de Torre de Pedra (SP).

Terezinha Sguerri, 90. Natural de São José dos Campos (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 6 de outubro. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Duílio Lalli, 85. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Mecânico. Dia 6 de outubro. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Augusta Ramos, 77. Natural de Santo André. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 6 de outubro. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Lucila Pazinatto Lopes, 76. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 6 de outubro. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antônio Agostinelli Silva, 71. Natural de Caieiras (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 6 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Carlos Carrera Aliende, 71. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 5 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wanda Bagnatori Pugliesi, 70. Natural de Itobi (SP). Residia no Jardim Aricanduva, em São Paulo, Capital. Dia 6 de outubro, em Santo André. Cemitério Municipal de Itobi (SP).

Clóvis Natal, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 6 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Pereira, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Vendedor. Dia 6 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luciano Leonardo Rocha, 47. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Soldador. Dia 6 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Francesco Martini, 86. Natural da Itália. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 6 de outubro. Cemitério de Vila Euclides.

José Batista da Silva, 84. Natural de Areia (PB). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 6 de outubro, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

SÃO CAETANO

Eugênia Pisa Nero, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Pensionista. Dia 6 de outubro. Memorial Jardim Santo André.

Antônia Stanger Rodrigues, 86. Natural de Pradópolis (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 6 de outubro. Cemitério de Vila Euclides.

Alice do Carmo Monteiro, 79. Natural de São Caetano. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 6 de outubro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Miguel Farina Neto, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Presidente Prudente (SP). Dia 5 de outubro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sandra Aparecida Felisberto, 49. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 6 de outubro, em Diadema. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Tereza Rosa de Jesus da Silva, 72. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 6 de outubro. Cemitério Municipal de Diadema.

José Francisco de Souza, 72. Natural de Brasília de Minas (MG). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 6 de outubro. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Benício Cândido Pereira, 64. Natural Itanhomi (MG). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 6 de outubro, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

HÁ UM MÊS

SANTO ANDRÉ

Oswaldo Bongiovanni, 94. Natural de Santo (SP). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 9 de setembro. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Tedesco Pelochs, 85. Natural de São Caetano. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 9 de setembro. Cemitério do Arujá (SP).

Zorayde de Oliveira Antonucci, 84. Natural de Socorro (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 9 de setembro. Memorial Jardim Santo André.

Francisco Lúcio Pereira, 78. Natural de Jucás (CE). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 9 de setembro. Memorial Jardim Santo André.

Maria Francisca dos Santos, 76. Natural de Tabira (PE). Residia no Jardim Santo André, em Sano André. Dia 9 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Geraldo Bezerra, 60. Natural de Altinho (PE). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 9 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Ronaldo do Nascimento 49. Natural de Maceió (AL). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Mecânico. Dia 9 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

José Theodoro de Oliveira, 78. Natural de Catiguá (SP). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 9 de setembro, em Santo André. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Malvina Bis Monteiro, 95. Natural de São Caetano. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ricardo Moitas, 48. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Metalúrgico. Dia 9 de setembro, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

José Pedro Vieira, 76. Natural de Cafelândia (SP). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 9 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Edmundo Cordeiro da Silva, 71. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 9 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Vera Lúcia Ferreira dos Santos, 67. Natural de Itumbiara (GO). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 9 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Antônio de Oliveira Dias, 60. Natural de Areia (PB). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 9 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Amanda Apaecida Ventura Cirilo, 25. Natural de Santo André. Residia no bairro Taboão. Dia 9 de setembro. Vale da Paz.

MAUÁ

Éder Yoshiaki Sato, 37. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Caixa de supermercado. Dia 9 de setembro, em Santo André, Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

RIBEIRÃO PIRES

Manoel Pereira Flor, 84. Natural de Jardim (CE). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 9 de setembro. Cemitério São José.

Maria Vicentina Mendes de Morais, 74. Natural de Tomazina (PR). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 9 de setembro. Cemitério São José.

Priscila Costa Pereira de Souza, 30. Natural de Mauá. Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 9 de setembro, em Santo André. Cemitério São José.