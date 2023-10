Rose Miriam emociona filho de Gugu com mensagem no 'Domingão' após disputa por herança

João Liberato, filho de Gugu, foi um dos participantes do quadro Batalha do Lyp Sinc do programa Domingão com Huck do último domingo, 8, e se emocionou com uma mensagem da mãe, Rose Miriam di Matteo. Os dois estiveram envolvidos na batalha judicial pela herança do apresentador recentemente.

Em seu testamento, Gugu não reconheceu Rose Miriam como companheira em união estável e nomeou a irmã, Aparecida Liberato, como responsável por cuidar de seu espólio (bens divididos entre os herdeiros).

Rose pedia o reconhecimento da união e recebeu o apoio das filhas gêmeas Sofia e Marina Liberato. João, por outro lado, assumiu o lado da tia e disse que queria respeitar o desejo do pai, causando um impasse familiar. Em julho, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) validou, de forma unânime, o testamento deixado por Gugu Liberato.

A relação entre mãe e filho, no entanto, parece estar bem, já que Rose Miriam mandou o recado para João. "Em primeiro lugar, eu gostaria de te agradecer, Luciano, pelo convite que você fez ao meu filho. Ele está muito feliz de estar aí. Muito obrigada Filho, é um prazer imenso, uma honra imensa para uma mãe estar aqui pra te dizer umas rápidas palavras", disse ela.

"Desde pequeno, a mamãe sabe que você seguiria essa trajetória da comunicação. Você será um grande apresentador de televisão, como foi o papai. O papai, filho, foi amado por todos os brasileiros. Ele foi um grande apresentador que levou apenas emoções, alegrias e muito carinho para os fãs dele. E você será assim também", completou.

"Eu te amo, mãe. Te amo muito, do fundo do meu coração", disse João depois de assistir ao vídeo.

Ele também comentou que sente dificuldade em assistir aos vídeos do pai, "porque é muita emoção, muita saudade e muita tristeza".

O jovem também recebeu uma mensagem da tia, Aparecida. Ele foi às lágrimas quando ela disse que "o destino fez você amadurecer rapidamente". "O seu pai, lá nas estrelas, com certeza está muito orgulhoso de você", disse.

João competiu contra João Silva, filho do Faustão. Liberato apresentou Pintinho Amarelinho e A dor desse amor, esta última com a participação do grupo KLB. Já Silva escolheu Fogo e Paixão, do Wando, e Meteoro, de Luan Santana.