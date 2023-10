Sto.André abre 400 vagas em curso de qualificação para desempregados

A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Assistência Social, abriu inscrições para o PAQ (Programa Andreense de Qualificação), que tem como objetivo proporcionar qualificação profissional, alfabetização, renda e ocupação para pessoas maiores de 18 anos desempregadas e residentes na cidade.

Os selecionados receberão uma bolsa-auxílio e colaborarão, em caráter eventual, com atividades propostas de interesse do município ou órgãos da administração pública, sem vínculo empregatício e de subordinação.

“Nosso objetivo com o PAQ é oferecer oportunidades de qualificação profissional e inclusão social para os moradores de Santo André que enfrentam o desemprego. Por meio de cursos e capacitações, buscamos desenvolver habilidades e conhecimentos que possam aumentar as chances de empregabilidade dessas pessoas”, destaca o secretário de Assistência Social, André Scarpino.

Podem participar pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, que estejam desempregadas por período igual ou superior a seis meses, desde que não seja beneficiário de seguro-desemprego ou receba outro benefício pago pelo RGPS (Regime Geral da Previdência Social) e ser residente em Santo André há, no mínimo, dois anos.

Além disso deve pertencer a família de baixa renda, com rendimento bruto mensal per capita igual ou inferior a 50% do salário mínimo. As inscrições vão até dia 15. Serão disponibilizadas 400 vagas, sendo 200 para homens e 200 para mulheres e podem ser feitas pelo link https://www.santoandre.sp.gov.br/AS/PortalBeneficiario/.