Acidente com sete veículos deixa duas pessoas mortas na Anchieta

Duas pessoas morreram na Rodovia Anchieta, km 33, em São Bernardo, em um acidente envolvendo sete veículos, na manhã desta segunda-feira (9). De acordo com informações da Polícia Militar e da Ecovias, concessionária responsável SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), o episódio aconteceu após um engavetamento envolvendo três carretas, dois caminhões, uma van e um carro. No total, além das vítimas fatais, outras 11 pessoas foram socorridas, sendo cinco com lesões leves e outras cinco moderadas, além de uma vítima com ferimentos graves.

Segundo a PMRv (Polícia Militar Rodoviária), responsável pela segurança viária e pelo policiamento ostensivo no SAI, o acidente começou por volta das 11h50min. A Rodovia Anchieta estava com neblina, garoa e pista molhada, quando o engavetamento aconteceu. A van teria sido prensada entre os dois caminhões, sendo que as duas passageiras do veículo de menor porte morreram. O episódio gerou congestionamentos de até 12 km durante o período da tarde. Às 14h42 as faixas foram liberadas.

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), não confirmou as mortes, se pronunciando apenas sobre o acidente: “por volta de 12h10 desta segunda-feira, um acidente envolvendo sete veículos formou engavetamento no km 33 da pista sul, da Rodovia Anchieta (SP-150). Equipes da concessionária Ecovias, Corpo de Bombeiros e da PMRv estiveram no local para o atendimento da ocorrência”.

A Ecovias confirmou as informações relativas a óbitos e feridos, e reforçou as condições da pista no momento. “O tempo no momento do acidente estava nublado, sem chuva e com neblina. A Operação Comboio esteve em vigor entre 5h57 e 14h46, a partir da praça de pedágio da via. Por conta do acidente, o tráfego na rodovia apresentou congestionamento que chegou a 12 km. A pista sentido Litoral foi liberada por volta das 15h”, afirma a empresa.

COMBOIO

Por conta da forte neblina e baixa visibilidade, a Operação Comboio estava em vigor a partir das praças de pedágio da Via Anchieta, do km 31 ao km 44, e da Imigrantes, do km 32 ao km 47, sentido Litoral. A ação começa quando o equipamento SCA (Sistema de Controle Ambiental) composto por estações meteorológicas instaladas ao longo do SAI, aponta uma visibilidade inferior a 100 metros. Neste caso, a concessionária e a Polícia Militar Rodoviária trabalham em conjunto.

A Operação Comboio é iniciada com a interrupção do tráfego e a concentração de 350/500 veículos para serem conduzidos em conjunto por viaturas de tráfego da Ecovias e da Polícia, com uma velocidade em média de 40Km/h até o local onde as condições de visibilidade permitam que os usuários sigam viagem com segurança.