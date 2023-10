Grande ABC vacina mais de 6.000 crianças em Dia D da campanha de vacinação

No último sábado (7), as cidades da região vacinaram 6.451 crianças e adolescentes de até 15 anos no Dia D da Vacinação. A ação faz parte da Campanha de Multivacinação, do governo estadual, que disponibiliza as vacinas para Poliomielite, Meningocóccica C Conjugada, Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), Febre amarela, Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças invasivas causadas pelo hemófilo b), HPV (entre 9 e 14 anos de idade), BGC (tuberculose) e Covid-19, até o dia 31 de outubro.

Na região, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) receberam os munícipes da região. Santo André aplicou 1.358 doses de vacina no último sábado. As 33 unidades de saúde estiveram de portas abertas. “Esse é um grande esforço da Secretaria de Saúde para aumentar o percentual de cobertura vacinal de Santo André. Proteger a população é prioridade nossa e do prefeito Paulo Serra. Temos essa consciência e tenho certeza que a população também já aprendeu que a vacina salva vidas e previne doenças”, explica o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

Em Diadema, onde foram promovidas ainda ações de cuidado à saúde da mulher como estratégia do Outubro Rosa, foram 4.548 pessoas às unidades para avaliarem a carteirinha de vacinação e atualizarem as doses em atraso, nas 20 UBSs da cidade e no posto do Shopping Praça da Moça. Já em Ribeirão Pires, todas as 10 UBSs da cidade estiveram abertas durante quase todo o dia para a aplicação das doses, que chegaram a marca de 243 aplicações, valor próximo a Rio Grande da Serra, com 302 doses aplicadas em oito unidades de saúde.

“Chegou a hora de vacinar todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos. O objetivo da campanha é aumentar as coberturas de todas as vacinas do calendário básico, atualizando todas as doses faltantes nas carteiras de vacinação. Serão disponibilizadas todas as vacinas, e cada município realiza sua própria estratégia”, afirma a Dra. Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da SES (Secretaria de Saúde) estadual. São Bernardo, São Caetano e Mauá não responderam os questionamentos do Diário sobre o Dia D até o fechamento da matéria.