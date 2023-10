Moradores colocam cadeira para sinalizar buracos em rua em S.Bernardo

Os moradores das casas que ficam no cruzamento entre a Rua Olavo Bilac e a Rua Ernesto Bezerra, na Vila Euclides, em São Bernardo, estavam há, pelo menos, uma semana preocupados com o asfalto que cedeu em volta de um bueiro de responsabilidade da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). Conforme chovia, os buracos aumentavam no meio da pista. Enquanto a empresa não respondia às solicitações para revitalização, a vizinhança colocou uma cadeira em cima do bueiro para evitar acidentes. Mesmo com solicitações dos munícipes sobre o problema, a companhia só resolveu após a vereadora Ana Nice (PT) protocolar ofício sobre o caso. Ao Diário, moradores contam que esse é um problema antigo da região.

“Esse buraco está aqui há mais de uma semana. Uma vizinha chamou a Sabesp, mas eles não vieram. Na noite deste domingo, colocaram uma cadeira para evitar acidentes. É perigoso deixar esse buraco aí. É uma via muito movimentada, sobe e desce carro toda hora. A gente fica com medo de acidente não só com veículos, mas com quem está andando pela rua também. Eu tenho pino na perna. Então, nem arrisco andar muito perto”, declarou a dona de casa Neide Oliveira, de 61 anos.

Segundo o autônomo Moacir Ribeiro, 54 anos, os buracos aumentam em períodos mais chuvosos. “Os carros não conseguem passar direto. Tem que ficar desviando”, comenta. “Sei de vizinho que já fez quatro, cinco denúncias e ninguém veio arrumar”.

Enquanto a equipe de reportagem do Diário entrevistava Ribeiro, um caminhão da Sabesp chegou para arrumar os buracos em volta do bueiro e asfaltar o espaço danificado. “Parece que eles só vieram depois que a vereadora apareceu aqui”, ressalta o morador.

Para o técnico de enfermagem Antônio Carlos, 51, os buracos em torno do bueiro não são nenhuma novidade. “Vive quebrando. Eles arrumam. Depois, passa um tempo e fica assim de novo. Colocaram uma cadeira hoje para que ninguém passasse por cima. Vamos ver se dessa vez arrumam direito”, comenta, indignado.

Questionada pelo Diário, a Sabesp pediu desculpas pelos transtornos e informou que trocou a tampa do bueiro, que foi deteriorada devido as fortes chuvas dos últimos dias. “A Companhia ressalta que também realizou a pavimentação asfáltica provisória e amanhã (hoje) será executado o asfalto definitivo”.