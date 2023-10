Marcelo cobra Tarcísio sobre repasse para o Hospital Nardini

Prefeito de Mauá e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Marcelo Oliveira (PT) esteve, ao lado de outros prefeitos, em reunião com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no Palácio dos Bandeirantes na sexta-feira. O encontro teve como principal objetivo a tentativa de viabilizar a privatização da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) por parte do chefe do Executivo. O petista, porém, aproveitou a oportunidade para cobrar Tarcísio sobre o repasse ao Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini, em Mauá.

A Prefeitura enviou ofício ao Estado solicitando envio de R$ 3 milhões por mês para ajudar no custeio da unidade. A Secretaria da Saúde confirmou ao Diário, em 17 de julho, que havia recebido a soliticação e que o pedido já estava em análise. No mês seguinte, deu prazo de 60 dias para emitir parecer.

“Eu falei com o Tarcísio sobre isso e ele me garantiu que conversaria com o Eleuses Paiva (secretário da Saúde). Nós precisamos desse repasse e estamos na expectativa por um convênio com o governo do Estado nas próximas semanas”, disse Marcelo, ao Diário.

SABESP

Marcelo também contou que o assunto privatização da Sabesp será pautado na assembleia dos prefeitos que acontece amanhã no Consórcio. O petista quer que o colegiado forme um consenso para emitir um posicionamento oficial sobre a possível venda da companhia estatal.

“Eu disse ao governador que vamos conversar no Consórcio para chegar num consenso, afinal cada cidade tem a sua particularidade. Vamos sentar com os prefeitos e as equipes técnicas para tomar uma decisão”.

O encontro também contou com as presenças do secretário de Governo, Gilberto Kassab (PSD), e da secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura, Natália Resende. Eles explanaram os planos sobre a privatização e propuseram aos prefeitos que negociem novos contratos com a Sabesp em blocos, através de Consórcios ou parcerias entre municípios e governo do Estado.

Mesmo com as explicações, Marcelo disse ainda não ter convicção sobre o processo apresentado pelo governo estadual. “Nós ainda temos muitas dúvidas para tirar antes de tomar uma decisão, como a questão da tarifa e questões técnicas também, já que os serviços divergem de uma cidade para outra. Em Mauá, por exemplo, a água é da Sabesp, mas o esgoto não. Nosso município tem 93% do esgoto coletado e 89% tratado. Então, tem essas questões que precisamos sanar com as equipes técnicas dos municípios e do Estado”, disse o petista.

Defendida publicamente por Tarcísio, a venda da Sabesp deverá ser feita por meio de uma oferta de ações em modelo similar ao que foi utilizado na privatização da Eletrobras. O modelo, denominado follow on, prevê a diluição das ações em poder do governo do Estado, que hoje detém 50,3% de participação na companhia.