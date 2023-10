Escola do Legislativo de Diadema é inaugurada

A Escola do Legislativo de Diadema foi oficialmente inaugurada em evento que contou com uma aula magna, quatro painéis de debates e apresentações musicais da banda Lira Musical de Diadema.

Remetendo à frase do educador Paulo Freire, para quem “a educação não transforma o mundo, e sim muda as pessoas que transformam o mundo”, o presidente da Câmara, Orlando Vitoriano (PT), inaugurou o dia de debates destacando que a Escola do Legislativo trará qualificação não só para os vereadores, assessores e servidores da Casa, mas também às entidades civis e à população de Diadema como um todo.

“A democracia é impulsionada pela Lei, e a melhor maneira de termos mais eficiência e democracia é nos apropriarmos da Lei, de forma sincera e verdadeira. A Escola do Legislativo tem essa função principal: fazer a democracia acontecer e avançar nessa Casa de Leis e em nossa cidade por meio do conhecimento e do respeito à legislação”, complementou Vitoriano, que presidiu os trabalhos na qualidade de presidente da Câmara.

A procuradora legislativa de Diadema, Marcilene Santos de Andrade, que também é diretora da Escola do Legislativo, agradeceu a confiança dos vereadores no projeto que, em sua opinião, tem como objetivos básicos o aprimoramento dos parlamentares e a aproximação com a sociedade.

Yuri Ramon de Araújo, presidente em exercício da Associação Nacional dos Procuradores Legislativos Municipais, Carlos Alberto de Alckmin Dutra, procurador da Assembleia Legislativa de São Paulo, Alexandre Issa Kimura, procurador da Assembleia, Fabio Paulo Reis de Santana, procurador do município de São Paulo, e presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB-SP, e Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho, professor da Escola Paulista de Magistratura e da Faculdade de Direito de São Bernardo e juiz de Direito em São Paulo, estiveram entre os palestrantes.