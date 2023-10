Yellen: EUA preparam repressão à evasão de sanções ao petróleo russo

Os EUA buscam reprimir a evasão às suas principais sanções à indústria petrolífera russa, em uma tentativa de reforçar um novo teto de preços, que recentemente tem perdido eficácia.

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse nesta segunda-feira, 9, que os EUA pretendem tomar medidas para fazer cumprir o limite de preço de US$ 60 por barril estabelecido às vendas de petróleo russo. A Rússia conseguiu vender o seu petróleo bruto acima do limite por várias semanas.

"Estamos analisando a fiscalização com muito cuidado e queremos ter certeza de que os participantes do mercado estão cientes de que levamos esse limite de preço a sério", disse Yellen, em um jato da Força Aérea a caminho de Marrocos, onde participa de reuniões do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Ela não descreveu nenhuma ação de fiscalização específica.