Kirby: Irã é 'cúmplice' de ataque do Hamas, mas não há evidência de envolvimento direto

Porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, John Kirby acusou o Irã de ser "cúmplice" do ataque do grupo extremista Hamas a Israel, mas que não há nenhuma evidência que aponte para a participação direta nas ofensivas. "Mas o Irã sempre apoiou o Hamas e outros grupos terroristas com recursos, treinamento, então, neste sentido, o país é claramente 'cúmplice'", destacou Kirby, ao canal MSNBC.

Segundo Kirby, o governo está confirmando o estado de cidadãos americanos na região. "Faremos tudo que pudermos para trazer cidadãos para sua famílias, mas não sabemos se há americanos entre os reféns". O porta-voz também destacou que os Estados Unidos está disposto a agir para proteger seus interesses de segurança nacional.