Eliminado na última roça, Laranjinha desabafa em relação ao jogo e comenta sobre Rachel: - Está bem preparada

Darlan Cunha, o Laranjinha, foi o segundo eliminado de A Fazenda 15 e contou, em entrevista exclusiva para a Record, que não sente que as pessoas não se identificaram com seu jogo, mas sim com o de Rachel Sheherazade, sua rival no jogo.

O ator disse que não se arrepende do Grupo dos Crias, o mesmo que Nathalia Valente, a primeira eliminada do programa:

- Não teria repensado o grupo, teria repensado a estratégia talvez. Mas o grupo não, jamais! O grupo depois que monta, que fecha, não tem como voltar atrás, eu não me arrependo.

Sobre seu atrito com o militar Lucas Souza, Darlan comentou que não acredita que esse tenha sido o maior fator de sua eliminação, mas sim o público de Rachel:

- Foi estratégia de jogo, pelo o que eu vi aqui fora o público da Rachel já queria eliminar o Grupo dos Crias. Se eu tivesse ou não treta com ele, a galera iria querer acabar com o grupo da mesma forma.

Laranjinha assume que a jogadora mais forte é sua rival, por ela ter entrado sabendo o que faria no reality, que estudou e está bem preparada. Apesar disso, ainda mantém sua mesma ideia de dentro do confinamento e continua achando que Márcia Fu ganhará o prêmio do programa.

- Eu acho a Márcia muito forte, independente do público e da relação com as pessoas na casa. Eu acho que ela está sendo atacada justamente por ela ser muito forte. Mas acho que vai ser bom para o amadurecimento dela dentro do jogo e acredito que ela vai conseguir dar a volta por cima e dominar esse jogo.

O ator também revelou seu top três pós eliminação: Márcia Fu, WL e Lily.