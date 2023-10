EUA: Schumer critica resposta da China a Israel, em reunião para estabilizar relações

O presidente da China, Xi Jinping, disse ao líder da maioria no Senado americano, Chuck Schumer, que ele tem todos os motivos para manter relações estáveis com os Estados Unidos e nenhum motivo para piorá-las. Os comentários ajudam a preparar o caminho para uma possível reunião de cúpula com o presidente Joe Biden no próximo mês.

"Apesar do desenvolvimento do mundo e da mudança dos tempos, a lógica da coexistência pacífica entre os EUA e a China não mudou", disse Xi a Schumer e a uma delegação bipartidária do Senado nesta segunda-feira, 9 durante uma reunião no Grande Salão do Povo em Pequim.

Schumer usou parte de sua reunião com o presidente chinês para criticar a resposta inicial de Pequim ao conflito em Israel, em comunicado que pede a paz na região, mas evitou qualquer crítica ao Hamas. "Peço que o senhor e o povo chinês apoiem o povo israelense e condenem os ataques covardes e cruéis", disse Schumer a Xi. "Digo isso com respeito, mas estou desapontado com a declaração do Ministério das Relações Exteriores que não demonstra simpatia ou apoio ao povo israelense durante esses tempos trágicos."

Na reunião com Xi, Schumer também disse que os EUA querem estabilidade e justiça em seu relacionamento com a China e que não pretendem dissociar suas duas economias.

A visita de Schumer, que inclui paradas no Ministério das Relações Exteriores e no Ministério do Comércio da China, ocorre em um momento em que os dois países têm procurado aumentar os contatos entre si para interromper a deterioração nas relações bilaterais. Mas a erupção do conflito em Israel ameaça abrir novas fissuras, juntamente com as divisões profundas entre os EUA e a China sobre a guerra na Ucrânia e muitas outras questões. Fonte: Dow Jones Newswires.