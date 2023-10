Palavra do Leitor - 9 de outubro de 2023

Rodovia dos Imigrantes

Apesar do valor absurdamente alto de seu pedágio (R$ 35,30), que poderia ser considerado abusivo em qualquer país, ainda que de primeiro mundo, a Rodovia dos Imigrantes não consegue fazer investimentos necessários para evitar que seus usuários sejam submetidos ao desconforto de congestionamentos constantes. O último deles enfrentei no comecinho da noite de sexta-feira, nas proximidades do km 70, ao descer para o Litoral. Gostaria muito de saber o que a Ecovias, empresa que administra a estrada, tem a dizer sobre o assunto.

Régis Rezende

São Caetano



Violência no Rio – 1

“Sâmia se diz ‘devastada’ com assassinato do irmão no Rio” (Política, dia 6). O que chama atenção no crime praticado contra os quatro médicos no Rio de Janeiro é a forma de reação das pessoas. Elas se acostumaram tanto com a violência que nada lhes tira o prazer de viver. A morte passa a ser mais uma na guerra contra o tráfico e serve para o aumento das estatísticas. Não fosse um dos atingidos ser parente de político, a notícia seria mais uma para engrossar a fila da insegurança a que os brasileiros estão submetidos. Quando o Estado brasileiro não é capaz de garantir a vida do cidadão, o que mais pode importar? Diferentemente do que afirma o ministro da Justiça, não é o cidadão de bem que está armado, é a guerra do tráfico que só cresce enquanto governantes, preocupados com a ideologia, culpam aqueles que não são responsáveis pelo aumento do tráfico. Faltam o cumprimento das leis e uma política de combate aos crimes. Menos discurso e mais ação.

Luciana Lins

Campinas (SP)



Violência no Rio – 2

O governo Lula precisa ter a dignidade de convocar autoridades competentes (não formadas por petistas sem aptidão para tal) para um urgente plano factível de segurança pública, afim de dar um basta à barbárie da violência urbana no País. Que mais uma vez o povo assiste estarrecido à execução de três médicos de São Paulo, ligados à USP, e outro baleado e hospitalizado. Que, hospedados em hotel da Barra da Tijuca, para participar do 6º Congresso Internacional de Ortopedia, à noite sentados à mesa de um bar na orla da praia, foram covardemente assassinados. Assim, infelizmente, continuamos vivendo neste País das emendas secretas, penduricalhos excrescentes, corrupção etc., tudo em função da indiferença da classe política, que não se sensibiliza com a péssima qualidade de vida, falta de segurança pública etc. do povo brasileiro. Como da corriqueira morte de crianças e jovens pelas tais balas perdidas, protagonizadas por quadrilhas, e milícias armadas que dominam o Estado do Rio, que agem como se fossem um governo paralelo. Assim como acontece também na Bahia e outros Estados. Uma lástima! Até quando?!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)



Freio de arrumação

O Brasil caminha a passos largos rumo a crise financeira, com descomunal dispêndio, sem cobertura, devido à insuficiente arrecadação. A conta não fecha. Com a economia em frangalhos, sustentada pelo agronegócio, pois o setor industrial, carente de investimentos e modernização, vai de mal a pior. Seguimos celeremente para venezuelar, mas o próximo estágio será a argentinização, considerando a inflação um mero detalhe, acrescida da insegurança jurídica e o direito de propriedade com a “democracia relativa”. Também com a falta de respeito entre os três poderes, o que está ruim tende a piorar. Condenado a mais de 400 anos está livre após poucos em detenção e ficha suja eleito presidente mostram que a situação está caótica. Se não houver um freio de arrumação, a vaca vai para o brejo.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)