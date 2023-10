Charge - 9 de outubro de 2023

As primeiras LOAs (Lei Orçamentária Anual) elaboradas pelas prefeituras do Grande ABC projetam cenário de estagnação de receita para 2024. Das sete cidades, Santo André, Diadema e Mauá já encaminharam as propostas para as Câmaras e os crescimentos em relação à receita de 2023 são tímidos. Prefeituras informaram que a queda no repasse de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) são vilãs do cenário.

A LOA estabelece os orçamentos das cidades, por meio das quais são estimadas as receitas e fixadas as despesas dos governos municipais. Na sua elaboração, cabe às Câmaras avaliarem e ajustarem a proposta do Poder Executivo, assim como fazem com a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias). A lei estabelece quais serão as metas e prioridades para o ano seguinte. Para isso, fixa o montante de recursos que as gestões pretendem economizar, ajusta os limites de despesa e autoriza o aumento de gastos públicos.