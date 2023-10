Obituário - 9 de outubro de 2023

SANTO ANDRÉ

Rosendo Madonna, 94. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 4 de outubro. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Nair de Oliveira Silva, 92. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 4 de outubro. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Marise Annunciato Déo, 89. Natural de São Carlos (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 4 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carmelita Evaristo da Silva, 86. Natural de Quebrangulo (AL). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 4 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nerci João Gregório, 79. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 4 de outubro. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Bernadete Campedeli Limonge, 75. Natural de Itapecerica (MG). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Professora. Dia 5 de outubro. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Helena Furtado, 73. Natural de Conceição do Rio Verde (MG). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 4 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marly Araújo da Costa, 73. Natural de Caruaru (PE). Residia no Parque Industriário, em Santo André. Dia 4 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Carlos de Campos, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 4 de outubro. Memorial Jardim Santo André.

Luiz Maria Veiga, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Escritor. Dia 4 de outubro. Crematório Vila Alpina.

João Batista dos Santos, 62. Natural de Perdões (MG). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 4 de outubro. Memorial Jardim Santo André.

Adriano da Silva Dias, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Itapoan, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Cristiane do Amaral, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Primavera, em São Paulo, Capital. Dia 4 de outubro, em Santo André. Parque das Cerejeiras, em São Paulo.

SÃO BERNARDO

Giovanni Todesco, 102. Natural da Itália. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 4 de outubro. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Mendes Casa, 97. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 4 de outubro. Cemitério de Vila Euclides.

Zulmira Gomes Fernandes, 94. Natural de Jacarezinho (PR). Residia no Jardim Vera Cruz, em São Bernardo. Dia 4 de outubro, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Oswaldo Soares de Oliveira, 82. Natural de São José dos Campos (SP). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Cemitério de Vila Euclides.

Iracema Berrio Brayn. 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 4 de outubro. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Enoi Luz do Nascimento, 59. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 4 de outubro. Cemitério de Vila Euclides.

Marcelo Kem Ichi Morita, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Emília, em São Paulo. Dia 4 de outubro. Cemitério de Vila Euclides.

DIADEMA

José Fernandes de Almeida, 78. Natural de Pombal (PB). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisco Fernandes de Lima, 65. Natural de Assaré (CE). Residia no bairro Taboão. Dia 4 de outubro. Memorial Parque das Cerejeiras, em São Paulo, Capital.

Domingos Tadeu de Lima, 64. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 4 de outubro. Memorial Phoenix.

Aparecido de Almeida, 62. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 4 de outubro. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Almerinda Lopes de Barros, 66. Natural de Governador Valadares (MG). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 4 de outubro, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Daniel Francisco dos Santos, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Araguaia, em Mauá. Dia 4 de outubro, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Há um mês

SANTO ANDRÉ

Amélia Dalto Ferrari, 93. Natural de Pedreira (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 7 de setembro. Memorial Planalto.

Alcides Kapp, 92. Natural de Mineiros do Tietê (SP). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 7 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lydia Pareschi, 88. Natural de Salto (SP). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 7 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Moroni, 85. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Pensionista. Dia 7 de setembro. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Marilda Aparecida Desenzi, 80. Natural de Guaxupé (MG). Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 7 de setembro. Crematório Vila Alpina.Sônia Maria Anselmi, 75. Natural de Santo André. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 7 de setembro. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Almir Kappey, 63. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 7 de setembro. Cemitério Sagrado Coração de Jesus. Camilópolis.

Jucirley Alves Rocha, 44. Natural de Pinheiros (ES). Residia no Jardim santo André, em Santo André. Vidraceiro. Dia 7 de setembro. Memorial Jardim Santo André.

Viviane Pereira e Silva, 37. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alzira, em São Paulo, Capital. Dia 7 de setembro, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Vagner Martenauer, 56. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 7 de setembro. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Lindaura Felix da Silva, 81. Natural de Pilão Arcado (BA). Residia no bairro Eldorado. Dia 7 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Waldeck Francisco de Souza, 80. Natural de Salvador (BA). Residia no Parque Real, em Diadema. Dia 7 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Altair de Carvalho, 68. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Eldorado. Dia 7 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Ivanilde Maria Dourado, 58. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 7 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria das Graças Alves da Silva, 51. Natural de Sobral (CE). Residia na Vila Missionária. Dia 7 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maria Auxiliadora Silva Gragefe, 62. Natural de Catende (PE). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 7 de setembro, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Luzinete Maria dos Santos, 79. Natural do Mar Vermelho (AL). Residia no Jardim Valentina, em Ribeirão Pires. Dia 7 de setembro. Cemitério São José.