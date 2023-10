Peru: BC corta taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 7,25% ao ano

O Banco Central da Reserva do Peru (BCRP) cortou os juros em 25 pontos-base, a 7,25%, reduzindo o ritmo de corte após ter reduzido suas taxas em 50 pontos-base na última reunião, em setembro. O BC também alerta que a decisão não implica necessariamente mais cortes e destaca que o futuro das taxas está condicionado a dados.

Em comunicado oficial, o BCRP aponta que a inflação do país reduziu de 5,6% para 5,0% entre agosto e setembro, na comparação anual, enquanto seu núcleo cedeu de 3,8% para 3,0%, na mesma comparação. "Ambos os indicadores vêm diminuindo desde o início de 2023, mas continuam acima do limite superior da faixa da meta de inflação."

A projeção da autoridade monetária é que a inflação siga desacelerando e atinja a meta em 2024, com apoio da moderação dos preços internacionais e da reversão dos choques de oferta do setor agrícola. Entretanto, o BCRP reconhece riscos associados a fatores climáticos. "Os choques derivados dos conflitos sociais e do El Niño costeiro tiveram um impacto maior do que o esperado na atividade econômica e na demanda interna", diz o comunicado.

"As perspectivas de crescimento da atividade econômica mundial apontam para uma moderação. Além disso, o risco global permanece devido aos efeitos da política monetária restritiva nas economias avançadas, ao menor crescimento na China e aos conflitos internacionais", pontua o BC.

A próxima reunião monetária ocorrerá em 9 de novembro.