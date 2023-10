Camila Rodrigues abre jogo sobre relacionamento com Bruno Gagliasso

Abriu o jogo! Camila Rodrigues falou sobre o casamento relâmpago com o ator Bruno Gagliasso e reavaliou o relacionamento. Em 2005, os atores se conheceram nos bastidores da novela América, da TV Globo, e engataram um romance que foi oficializado pouco tempo depois.

- Achei que foi super válido [o casamento], a festa foi linda, mas um pouco inconsequente porque não estávamos preparados naquele momento, nem eu, nem ele, declarou em entrevista para o podcast Papagaio Falante.

Na época, a atriz tinha 23 anos de idade e Bruno era um ano mais velho. O ex-casal anunciou a separação em 2008, quando Camila atribuiu o divórcio a imaturidade dos dois.

- Na verdade, a gente era muito novinho, foi aquela paixão, a gente casou em pouquíssimo tempo, em seis meses estávamos casados, foi uma coisa, acho que brincar um pouco de boneca, foi um pouco impulsivo, muito novos.

Vale pontuar que atualmente, ambos estão casados com outras pessoas: Gagliasso é casado com atriz Giovanna Ewbank, com quem tem três filhos. Já Camila é casada com o empresário Vinicius Campanário.

