Leonardo Di Caprio encontra nove ex-namoradas na Paris Fashion Week

Apesar de ter uma carreira de sucesso e muitos filmes em seu currículo, Leonardo DiCaprio tem a fama de namorar mulheres mais novas e que ainda não completaram 25 anos de idade. A piada sobre as amadas do ator surgiu quando alguns internautas perceberam que, quando elas completavam 25 anos de idade, coincidentemente, o relacionamento com o famoso chegava ao fim.

Por conta disso, Leonardo já teve diversas namoradas e supostas affairs, como Gigi Hadid, Gisele Bündchen, Camila Morrone. Com uma longa lista de amantes e diversos convites para eventos chiques, o intérprete do eterno Jack em Titanic acaba reencontrando algumas delas.

E, durante a Paris Fashion Week, o ator esbarrou com nove ex-namoradas, sendo que algumas delas até desfilaram, ou acompanharam o desfile que ele marcou presença para assistir a namorada atual, Vittoria Ceretti. Além da amada, Leo assistiu a ex Gigi Hadid, e sentou perto de Camila Morrone.

Apesar de não ter assistido ou sentado perto das outras ex-namoradas, elas também estavam presentes no grande evento que está rolando na França. E, caso você não saiba quem elas são, o ESTRELANDO te conta: a modelo dinamarquesa Helena Christensen, a modelo alemã Toni Garrn, a modelo e atriz britânica Naomi Campbell, a atriz francesa Virginie Ledoyen, a modelo e atriz checa Eva Herzigová e a modelo e atriz americana Amber Valletta.

Eita, será que rolou torta de climão?