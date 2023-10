Luísa Sonza se pronuncia após ser acusada de usar traição como estratégia de marketing: -Sempre dão um jeito de culpar a mulher

Luísa Sonza se tornou um dos assuntos mais comentados da internet quando decidiu expor ter sido traída pelo seu, até então, namorado, Chico Moedas, durante sua participação no programa Mais Você. Apesar de ter deixado Ana Maria Braga e muitos brasileiros chocados, a cantora, por outro lado, foi fortemente criticada na web.

De acordo com as pessoas que não concordaram com o exposed feito, a traição contada por Luísa não passou de uma estratégia de marketing para Escândalo Íntimo, seu novo álbum. Entretanto, ao participar do podcast Foquinha Entrevista, a artista se pronunciou sobre o assunto.

- Jamais seria algo planejado. Inclusive, nesse momento, não é bom estar de novo falando sobre a minha vida pessoal, sendo que estava tudo lindo, estava tudo bem, eu não precisava de marketing nenhum. Já era o álbum mais escutado da história, já era número um, já era tudo. A última coisa que eu gostaria é que algo da minha vida pessoal me tirasse do que estou focada agora, que é divulgar o meu álbum, voltar pra turnê, que era uma coisa que já é muito sensível pra mim... Não tive absolutamente nada a ver com o que aconteceu, a realidade é essa. É uma coisa da outra pessoa, não faço parte disso de maneira alguma, garantiu.

E a loira ainda finalizou lamentando o fato da culpa sempre cair nas mulheres, independente da situação.

- É muito triste que as pessoas sempre deem um jeito de culpar a mulher. Nós sempre somos colocadas em dúvida.