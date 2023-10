Em meio a rumores de crise no namoro, Wanessa Camargo lança música romântica e Dado Dolabella não poupa elogios

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, o namoro de Wanessa Camargo e Dado Dolabella estaria passando por uma crise. Entretanto, não é isso que o casal mostra através das redes sociais.

A filha de Zezé Di Camargo lançou recentemente uma nova música, e a letra da faixa corresponde a uma cantora mais do que apaixonada! Segundo Wanessa, Lua Cheia fala sobre um amor do passado que volta e ainda mexe com ela. Ela ainda diz que não se preocupa se o relacionamento vai dar certo ou se irá fracassar de novo.

- É sobre quando um amor e uma paixão verdadeira faz com que a gente se sinta tão leve, acende tudo que estava apagado... E te faz flutuar! Entendendo que uma das melhores coisas da vida é estar apaixonada e vivendo um grande amor, contou em seu Instagram.

E Dado - que foi apontado pelos fãs da cantora como inspiração para a música nova - fez questão de compartilhar o trabalho da amada!

Meu amor todinho... Nada mais especial do que sentir esse amor e flutuar na vida com você, declarou o ator em seu Stories.