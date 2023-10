Rebeca Andrade celebra conquista histórica no Mundial de Ginástica: Orgulho de ser brasileira

É do Brasil! Na última quarta-feira, dia 4, a equipe brasileira de ginástica artística levou um prêmio novo para casa. Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares deram um show na final do Mundial de Ginástica e fizeram uma conquista inédita para o Brasil. As meninas foram as primeiras brasileiras a levarem medalhas de prata por equipes femininas em um Mundial.

Rebeca Andrade usou as redes sociais para compartilhar sua felicidade com seus seguidores. A ginasta compartilhou uma sequência de fotos do momento e agradeceu a todos que torceram por ela, além de ter aproveitado para elogiar suas colegas de equipe.

Completa por dentro. Que dia, meus amigos! O tanto que eu orei por proteção para este dia não está escrito? Obrigada Deus por ouvir minhas orações! Obrigada equipe por me levantar, apoiar e realizar esse nosso sonho. Não vou falar muito, porque estou realmente sem palavras e acho que o dia de hoje fala por si só! Obrigada a todos que acreditaram que era possível, todos que torceram com o coração e com a alma, vocês são incríveis! Orgulho de ser brasileira e orgulho gigantesco de toda a minha equipe!, declarou.