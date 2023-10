Camisa de Tom Brady pode ser vendida por mais de 12 milhões de reais

Eita! Uma camisa do jogador Tom Brady está prestes a ir à leilão por cerca de 12 milhões de reais, segundo o site TMZ.

De acordo com a reportagem que saiu nesta quinta-feira, dia 5, a peça icônica usada no último jogo de Tom para o Buccaneers estará disponível em novembro como parte do leilão oficial da RM Sotheby's e Wynn?s do primeiro Grande Prêmio de Las Vegas.

O último jogo do ex-marido da musa Gisele Bündchen foi em 16 de janeiro deste ano, quando seu antigo time enfrentou o Dallas Cowboys em uma paridade de playoff. Vale pontuar que Brady anunciou sua aposentadoria pela primeira vez em fevereiro de 2022, após perder para o Los Angeles Rams na rodada divisional dos playoffs. Porém, poucos meses depois, o ex-camisa 12 voltou atrás com sua decisão e comunicou que jogaria mais uma temporada no time.

A decisão custou caro! Logo após sua volta ao time, Tom e Gisele anunciaram a separação, em outubro de 2022. Quase depois de um ano solteira, a supermodelo de 43 anos de idade conta que não guarda ressentimentos do ex.

E aí, comprariam a camisa do ex-camisa 12?