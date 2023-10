Rússia lança um dos ataques mais violentos contra civis e mata 51 na Ucrânia

A Rússia lançou um dos ataques mais violentos contra civis ucranianos e matou pelo menos 51 pessoas, incluindo uma criança de seis anos. Os mísseis atingiram prédios comerciais no vilarejo de Hroza, na região de Kharkiv, nesta quinta-feira, 05, no momento em que dezenas de pessoas estavam reunidas para um funeral. O número de vítimas ainda pode aumentar à medida em que as equipes de resgate avançam sob os escombros.

"Foi um ataque terrorista totalmente deliberado e brutal", denunciou o presidente Volodmir Zelenski nas redes sociais. O texto foi acompanhado por três fotos que mostram a destruição e o trabalho dos socorristas depois do bombardeio. "Estamos agora concentrados com os líderes europeus em fortalecer a nossa defesa aérea, reforçar as nossas tropas e proteger o nosso país do terror", concluiu Zelenski na publicação.

No momento em que os mísseis russos caíram sobre Kharkiv, o líder ucraniano estava na Espanha, onde participou de uma reunião com chefes de Estado da Europa. E aproveitou para pedir mais armas. Depois do encontro, Zelenski anunciou que Espanha e Alemanha devem fornecer a Kiev mais sistemas de defesa aérea Hawk e Patriot, respectivamente. Sem isso, afirmou Zelenski, é impossível proteger a população. O apelo foi endossado pelo recém nomeado ministro da Defesa, Rustem Umerov, que declarou: "a Ucrânia precisa de mais sistemas de defesa aérea para proteger o País do terror".

O ataque foi um dos mais letais para os civis ucranianos desde o início da guerra e deixou "horrorizada" a coordenadora humanitária da ONU para a Ucrânia, Denise Brown. "As imagens vindas desta aldeia, onde vivem pouco mais de 300 pessoas, são absolutamente horríveis", repudiou em nota.

Na mesma linha, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, condenou o bombardeio e lembrou que ataques contra civis ou infraestruturas civis são proibidos pelo direitos internacional e devem cessar imediatamente.

As investigações estão em andamento para determinar o tipo de arma usado no ataque, no entanto, as informações iniciais apontam que seria um míssil de fabricação russa. O Kremlin até agora se mantém em silêncio sobre o caso, mas costuma negar qualquer ataque contra alvos civis, uma resposta padrão.

O vilarejo atingido pelo bombardeio fica a cerca de 30 km da linha de batalha em Kharkiv, perto da fronteira entre os dois Países. A região foi ocupada por Moscou ainda no início da guerra, mas cercada de volta por Kiev, na ofensiva de setembro, quando a Ucrânia impôs um golpe aos invasores.

É nesse frente de combate que a Rússia tem aumentado a pressão para dificultar a esperada e lenta contraofensiva ucraniana. Na capital regional de mesmo nome, também chamada Kharkiv, os bombardeios têm sido constantes. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)