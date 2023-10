Meghan Markle e Príncipe Harry voltam para Nova York para apresentar evento sobre saúde mental

Na próxima terça-feira, dia 10, Meghan Markle e Príncipe Harry vão estar em Nova York, nos Estados Unidos. De acordo com o People, o casal vai receber um evento especial no Dia Mundial da Saúde Mental, pela fundação Archewell, que eles administram.

Este será o primeiro evento presencial da fundação de Meghan e Harry. O grupo pretende lançar uma plataforma para ajudar os pais que sofrem com a saúde mental. Segundo uma fonte da revista, famílias que sofreram perdas causadas pelas mídias sociais vão falar suas experiências:

As famílias estiveram engajadas com a Fundação Archewell durante o ano passado, reforçando a comunidade e buscando soluções. Juntos, eles estão unidos na missão de compartilhar experiências pessoais, dados e pesquisas para garantir que o mesmo não aconteça com outras famílias.

Este será o retorno do Duque e da Duquesa de Sussex a Nova York desde maio de 2023.