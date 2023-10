Fred relembra fim do relacionamento com Bianca Andrade: - A fofoca acabou com o meu casamento, com a minha família

Fred Bruno participou do podcast Pod Delas e falou abertamente sobre diversos assuntos. Sem rodeios, o influenciador abriu o jogo sobre o fim do seu relacionamento com Bianca Andrade e lamentou o fato da fofoca ter acabado com o mesmo.

- A fofoca acabou com o meu casamento, isso é fato. Acabou com a minha família. Eu já tive oportunidade de pegar um [jornalista] e falar: você acabou com meu casamento, acabou com a minha vida, ai ele pediu desculpas: Mas desculpa agora? Na hora de soltar um negócio para ganhar like, você não levou em consideração que tinha um pai, uma mãe e que tinha uma família ali.

Aos 34 anos de idade, Fred Bruno é pai de Cris, de apenas dois anos de idade. Durante a conversa, ele falou qual seria o sentimento caso Bianca se apaixonasse e apresentasse alguém ao herdeiro:

- Eu nunca apresentei ninguém pro Cris. Até hoje, não aconteceu da pessoa entrar na vida do meu filho. Eu sou responsável por uma série de coisa na vida do meu filho. Fico pensando se ele me ver com uma pessoa que não é a mãe dele, isso pode gerar uma dúvida nele. Eu não apresentei ninguém ainda porque eu não sei o que isso pode gerar nele, que tipo de dúvida pode gerar nele. Para mim, são coisas extremamente separadas. Eu fiquei com a pessoa, ali, não chega nem perto do Cris. É uma parada tão distante que eu nunca nem parei para pensar nisso.

- A Bianca pode se apaixonar por uma pessoa e acontecer, obviamente, e eu não sei como eu iria lidar com o Cris tendo outra pessoa. Estou sendo muito sincero. Nosso relacionamento é muito bom, tudo certo, mas eu não sei como eu lidaria vendo isso. Como seria imaginar o Cris tendo outro pai, ou outra mãe, eu não sei como eu iria lidar. Então, para não despertar esse sentimento e para blindar ele disso, é algo que eu deixo totalmente separado. Uma coisa é minha vida, outra coisa é minha vida com meu filho.