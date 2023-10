Diadema divulga nova data para eleição do Conselho Tutelar

Após o pleito do último domingo ter sido suspenso por problemas nas urnas, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) acaba de divulgar a nova data para eleição dos membros dos Conselhos Tutelares de Diadema: dia 29 de outubro, um domingo. Os candidatos poderão continuar fazendo campanha até o dia 28.

Na cidade, depois de 66 candidatos se inscreverem, apenas 56 fizeram a prova preliminar e 24 candidatos foram aprovados e habilitados a concorrer. Serão eleitos os 15 mais votados, ficando os demais como suplentes.

A votação no dia 29/10 se dará das 8h às 17h, em urnas eletrônicas distribuídas em 25 escolas municipais da cidade e, para votar, basta um título de eleitor de Diadema e um documento com foto. Mas atenção: não será possível votar em qualquer local. Cada eleitor terá uma escola designada, de acordo com sua seção eleitoral.



Os locais de votação estão em https://portal.diadema.sp.gov.br/divulgada-nova-data-para-eleicao-do-conselho-tutelar/