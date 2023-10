Dr. Flaquer... de novo na praça. Do alto do pódio.. vê a cidade passar

“E lá se foi o busto do senador...”

GRANDE ABC

No último dia de agosto de 1993, os prefeitos das sete cidades decidiram que o Consórcio Intermunicipal iria encabeçar todas as medidas judiciais contra o bombeamento de esgotos para a Represa Billings.

NAQUELE TEMPO...

O consumidor aderia às compras por telefone...fixo. O celular engatinhava.

Professor Silvio Minciotti, de São Caetano, permanecia à frente do IBGE, no Rio de Janeiro.

Na rede bancária sobreviviam marcas como o tradicional Noroeste e o Bamerindus, cuja agência do Parque das Nações era assaltada por um trio que levou 1,9 milhão de cruzeiros.

O craque Tulica, o grande ídolo do “Ramalhão”, era agora técnico do Grêmio Mauaense, que chegava à semifinal do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

SANTO ANDRÉ

Comunidade da Igreja do Bonfim, no Parque das Nações, celebrava os 50 anos da chegada da imagem de seu padroeiro à capela original do bairro, na Rua Suíça.

Uma procissão saiu da Praça Chile em direção à matriz.

Houve show com a cantora Inezita Barbosa.

SÃO BERNARDO

Procissão dos Carroceiros saiu do bairro Demarchi, acompanhada de 9 mil fiéis.

SÃO CAETANO

Fundação Pró-Memória lançava o número 9 da revista “Raízes”. A entidade ainda estava em seu pioneiro endereço, Avenida Goiás, 600 (antigo Paço).

Entre as fotos, uma das preferidas de “Memória”: uma procissão em 1935 pela Rua 28 de Julho, com o andor do padroeiro da cidade.

A imagem mostra as construções de fachadas diretamente para a calçada, preocupação clara com o alinhamento urbano.

Três construções: o Empório Barra Funda, a sede do São Caetano EC e a Loja do Amaral.

DIADEMA

Prefeitura preparava programa para mudar a imagem do município. Segundo o Ciesp, 380 empresas haviam fechado ou saído da cidade nos últimos quatro anos.

Medidas anunciadas para conter essa inflação: redução do ISS e do IPTU, obras orçadas em 17,5 milhões de dólares e... propaganda.

MAUÁ

O vice-prefeito Leonel Dama saia, todo orgulhoso, na capa do Diário dirigindo seu Fusca, conseguido depois de dois meses na fila. Era o primeiro veículo da linha 1994 da Volkswagen que chegava à região.

RIBEIRÃO PIRES

Jornalista Eduardo Camargo escrevia vigoroso artigo sobre a SP-31, Rodovia Índio Tibiriçá: “lombadas não bastam”.

RIO GRANDE DA SERRA

Prefeitura anunciava a criação do Setor de Área Verde, com viveiro de 50 mil mufas em convênio com o Estado.

JÁ EM SETEMBRO DE 2023...

“Memória” se surpreende ao ver o busto do senador José Luiz Flaquer de novo na Praça Embaixador Pedro de Toledo, o Largo da Estátua de Santo André.

O busto havia sido retirado depois de ser uma vez mais depredado. Agora está num pedestal mais elevado, observando célere a cidade nervosa do velho Centro.

Pontos para o Museu Municipal Dr. Octaviano Armando Gaiarsa, que acompanhou a restauração do busto, obra original do escultor Rigoleto Mattei – “Memória” se preocupa, agora, em saber quem foi o autor do belo restauro da obra.

Rigoletto Mattei integrou grupo de artistas reunidos por Ramos de Azevedo na primeira metade do século XX. O escritório de Ramos de Azevedo projetou obras importantes em São Paulo, entre as quais o Teatro Municipal.

ONTEM E HOJE. O busto do Senador Flaquer quando da inauguração, em 1º de maio de 1932, no mesmo Largo da Estátua onde está hoje: um Mattei o esculpiu, quem será que o restaurou.

HOJE

Dia do Atletismo

Dia da União Postal Universal

Dia do Profissional do Consórcio

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Bernardino de Campos, fundado em 9 de outubro de 1923. Separou-se de Santa Cruz do Rio Pardo.

No Rio Grande do Sul, Alecrim, Butiá, Campina das Missões, Cândido Godoi, Formigueiro, Portão, Salvador do Sul e São Marcos.

E mais: Itabira (MG), Ituaçu (BA) e Nazaré da Mata (PE).

João Batista Scalabrini

Canonizado há um ano: 9 de outubro de 2022

Protetor dos migrantes. Fundador das Congregações dos Missionários Scalabrinianos. Presente na história religiosa do Grande ABC, em especial em São Bernardo, Santo André e Ribeirão Pires.

1º de junho é o seu dia.

