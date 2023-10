Na live do Fazendeiro, Jaquelline dispara: Estou do lado das pessoas certas

É eita atrás de vixe! Na madrugada desta quinta-feira, dia 5, Jaquelline colocou fono no feno durante a live do Fazendeiro no Kwai. Ao lado de Nadja e Kally, a peoa respondeu perguntas dos internautas e deu alguns spoilers sobre o seu reinado na sede.

Jaque ainda revelou que desde que ganhou o chapéu já sentiu que alguns peões tentaram uma aproximação e avisou:

- Não vou aceitar gente me lambendo aqui dentro.

A peoa disse que vai jogar com o coração, mas também não vai levar desaforo para casa. Ainda sobre suas estratégias, ela disparou:

- Eu estou do lado das pessoas certas que não vão se vender por uma coxinha, porque o povo aqui dentro se vende por qualquer coisa.

Ao completar sua fala, ela disse que está fechada com Nádia, Kelly e Rachel, além de André e Lucas.