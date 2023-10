Halloween no ViX: mais 100 filmes para assistir de graça

Já no clima do Dia das Bruxas, ViX, serviço de streaming gratuito, acaba de lançar um canal dedicado ao tema. O Especial Halloween traz mais de 100 filmes, divididos em “Terror para todas as horas”, “Os seres mais aterrorizantes”, “Terror psicológico” e “Espíritos, Assombrações e Alucinações”. Para acessar o conteúdo, basta baixar o aplicativo (disponível para Android e iOS), escolher o título e apertar o play. A plataforma também pode ser logada pelo site. Confira algumas das produções de arrepiar!

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Ele Vem à Noite (2022) – Uma jovem que tenta restaurar um moinho abandonado em uma área remota descobre que o local abriga uma criatura perigosa.

Julgamentos das Bruxas (2022) – Dois cineastas e um ex-policial investigam o desaparecimento de uma jovem que dizem ter sido sequestrada por uma bruxa na floresta assombrada de Connecticut.



A Maldição (2022) – Quando os novos proprietários se mudam, o passado assombrado de uma casa amaldiçoada ressurge e segredos obscuros vêm à tona.

O Apanhador de Sonhos (2021) – O filme é centrado em duas irmãs distantes que, junto com suas amigas, se envolvem em um turbilhão de violência de 48 horas após uma experiência traumática em um festival de música underground.

A Fada dos Dentes: O Último Exorcismo (2021) – Corey e sua filha, Sally, decidem ir de férias de verão com seus amigos, Diane, Christy, Toby e Benny.

O Espantalho de Amityville (2021) – Depois que sua mãe faleceu, duas irmãs descobriram que eram donas de um acampamento de verão fechado. Aos poucos elas descobrem os segredos sombrios e mortais daquele local.

Ritual Maldito (2020) – Um grupo de estudantes desce aos subterrâneos de São Petersburgo para encontrar a lendário pedra amaldiçoada Atakan. Explorando os corredores escuros, eles percebem com horror que não estão sozinhos neste lugar.

As Bruxas de Amityville (2020) – As Belas Bruxas precisam revisitar seus talentos mágicos para impedir que o malvado Dominique Marcom tente trazer o demônio Botis ao mundo.

O Mistério do Convento 2 (2020) – Ao se mudarem para uma igreja convertida, Catherine e sua família são assediadas por um perseguidor religioso. Conforme sua avó revela segredos sobre a igreja, o espírito de uma freira começa a assombrá-las.

O Segredo da Floresta (2019) – Jay e Amy decidem fugir de sua rotina da cidade grande em Los Angeles para um retiro romântico no campo, buscando alguns momentos de tranquilidade. No entanto, seus planos são frustrados quando eles testemunham um estranho ritual de exorcismo em uma menina amordaçada. Inconformada, Amy resgata a menina, mas ela nem suspeita que sua vida está prestes a mudar para sempre.

Um Assombramento no Texas (2019) – Um casal tenta escapar dos pecados de seu passado após a morte de sua filha.

Natureza Selvagem (2019) – Oito adolescentes mantidos em campos de concentração nazistas são libertados e entregues aos cuidados de Jadwiga em um local abandonado na floresta polonesa. Além de carregarem diversos traumas, terão que enfrentar fome, sede e um grupo de violentos lobos.

Viagem para o Inferno (2018) – As férias na África se transformam em um pesadelo quando os turistas chegam a um alojamento abandonado isolado numa remota área rural que guarda um segredo sinistro e mortal.

Não Olhe Para o Berço (2018) – A estudante Renae aceita trabalhar como babá e, em um sábado à noite, vai tomar conta do filho de um misterioso casal.

O Outro Lado do Lago (2018) – Na tentativa de salvar o relacionamento já desgastado, Harry e Rose partem para um fim de semana no campo, se hospedando na cabana dos pais de Harry. Nesse lugar tranquilo, perto do lago, o que parecia ser um fim de semana de reconciliação entre o casal, vira um grande pesadelo.

Halloween: A Lenda de Jack (2018) – Os residentes da pacífica cidade de Dunwich se preparam para as comemorações anuais do Halloween, mal eles sabem que quatro pessoas escondem um segredo sombrio.

O Demônio do Sono (2018) – Kate Fuller é uma psicóloga encarregada de investigar a sanidade mental de uma mulher acusada de matar o marido. Ao se aprofundar no caso, Kate passa a ser atormentada por uma entidade sobrenatural.

O Exorcismo do Demônio (2017) – Um aspirante a escritor, Max, faz uma visita a sua irmã para cuidar de sua casa, enquanto ela está fora da cidade, mas o que ele achou lá é mais terrível que qualquer uma de suas histórias.

A Maldição da Casa do Lago (2017) – Uma família se muda para uma casa no lago que não foi vendida devido ao brutal e ritualístico assassinato de uma família anos atrás.

Circus Kane: O Circo dos Horrores (2017) – Um grupo é convidado para um misterioso jogo em uma casa de horrores, sob a promessa de um prêmio de 250,000 dólares para aquele que sobreviver.

Caçador de Demônios (2016) – O caçador de demônios Jebediah Woodley viaja até o sul do Mississippi na expectativa de enterrar o demônio que aterroriza uma pequena cidade.

American Poltergeist: Possuídos (2016) – Os recém-casados Ted e Lauren alugam uma velha casa no campo para investigar fenômenos sobrenaturais conhecidos como orbs. Mas fenômenos inexplicáveis começam a acontecer durante a noite, levando o casal a buscar ajuda em uma sessão espírita.

O Filho do Satã (2016) – Após um estranho incidente durante seu chá de bebê, Allison é levada para o hospital para um parto prematuro. Depois do nascimento, a vida dela é cercada por misteriosos acontecimentos, sonhos e assassinatos. Allison, então, tem premonições que revelam as próximas vítimas de seu filho. Então, ela conhece o reverendo Jones, que tentará de todas as formas libertar o garoto deste poder maligno.



A Cabana do Mal 2 (2016) – As praias da Flórida estão cheias de jovens procurando diversão. Um grupo azarado de amigos embarcará em uma aventura até o parque Everglades que, além de predadores selvagens, é habitado por um indivíduo com uma sede insaciável de matar.

Adaline: A Exorcizada (2015) – Uma jovem artista herda a velha casa de uma tia que ela sequer sabia que existia. Ao se mudar para lá, passa a ter uma série de pesadelos bizarros. Um dia, Daniela encontra um velho diário que conta a triste história de uma garota chamada Adaline, que morava nessa mesma casa, no início do século 20.

O Corpo (2015) – Uma noite de diversão se torna mortal quando três garotas resolvem invadir uma mansão aparentemente vazia.

Condado Macabro (2015) – Cangaço. Um palhaço com o rosto e as mãos cobertos de sangue, está algemado em uma sala onde é interrogado por Moreira. Ele é o principal suspeito dos crimes hediondos que ocorreram em uma mansão próxima da floresta.

O Mundo dos Zumbis (2015) – Uma antologia de horror com foco nos sobreviventes de todo o mundo, que lutam para superar circunstâncias terríveis quando uma pandemia traz o apocalipse zumbi.

A Cabana do Mal (2014) – Quatro garotas, buscando descansar, alugam uma cabana na floresta. Mas essa cabana é habitada pelo mal. Envolvidas em um labirinto macabro, elas precisam lutar para escapar.

Campo dos Mortos (2014) – Um grupo de amigos se reúne em uma fazenda isolada e, ao explorar o lugar, encontram um livro que tem o poder de invocar os demônios da mata que os cerca. Tem início uma corrida pela sobrevivência, na qual a única solução é achar uma saída da mata.

Poltergeist Americano 2 (2013) – Depois de visitar uma floresta supostamente assombrada, uma adolescente passa a acreditar que um poltergeist violento a seguiu até sua casa e a está perseguindo.

Uma Noite para Esquecer (2013) – A caminho de um festival de música na Irlanda, Tom e Lucy se perdem do grupo de amigos e resolvem passar uma noite em um hotel. Dirigindo em círculos, perdidos em ruas do interior, são atacados por um desconhecido que transforma a noite em um verdadeiro pesadelo.

Solo: A Ilha do Medo (2013) – Como parte de sua iniciação de monitora, Gillian deve passar duas noites sozinha na ilha do acampamento, supostamente assombrada. Um segredo horrível vem à tona e ela vai precisar lutar para sobreviver.