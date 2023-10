Advogado desiste de defender Daniel Alves e ex-esposa do jogador declara: Me arrependo de defendê-lo

Mais um capítulo do polêmico caso de Daniel Alves. Segundo informações do canal Antena 3 da TV espanhola, o advogado do jogador, Cristóbal Martell, decidiu deixar a defesa do craque por achar que ele será condenado. Preso desde janeiro de 2023, o craque é acusado de ter abusado sexualmente de uma jovem em uma boate em Barcelona, na Espanha.

No momento, as investigações já foram finalizadas, e Daniel aguarda julgamento. Com a saída do defensor, quem assumiu o caso foi a advogada Inés Guardiola Sánchez, especialista em direito penitenciário.

Abandonando o barco

Mas parece que não é só o advogado que está desistindo de defender Alves. Em entrevista para o jornalista Lucas Pasin, Dinorah Santana, que foi companheira do craque por dez anos, disse que só defendeu o pai de seus filhos por ter sido orientada pelos advogados dele.

- Ajudei por ser o pai dos meus filhos e me arrependo justamente porque ele parece não se importar com isso. Sinto que fui usada, colocada como uma boneca para repetir frases. Disseram: Traga as crianças para Espanha, venha, e eu fui. Advogados me passaram falas decoradas no aeroporto, para falar com os jornais, e eu fiz. Na hora só pensei que o certo era defendê-lo. Mas quando eu não fui mais interessante para ele e nem para seus advogados, ele sumiu.

Dinorah ainda relembra que foi para Espanha com os filhos para visitar o jogador em maio. Em julho, os pequenos foram sozinhos para o país para ver o pai, mas ele não os recebeu.

- Meus filhos ficaram dez dias dentro de um apartamento esperando que o pai dissesse o dia de visitá-lo, e ele sabia que os filhos estavam lá e não deu notícias. Isso é crueldade. Ali foi a gota d'água.

Hoje, ao rever seus conceitos sobre o ex-marido, ela diz:

- O Daniel que foi casado comigo, aquele homem que ficou dez anos ao meu lado, não seria capaz de uma agressão, e por isso eu o defendi. Mas o homem com quem fui casada também não faria o que fez com os nossos filhos. Então, não tenho mais como opinar. Me separei dele há 12 anos. Não achava que ele seria capaz de muitas coisas, e ele fez.

Ainda durante a conversa, ela relembrou as traições de Daniel durante o casamento

- Ter sido casada com ele não foi nada fácil, principalmente pelas traições que motivaram o fim da relação. Ele me traiu com muitas mulheres e eu nunca falei. Sempre me mantive quieta para não prejudicar a imagem. Meu único pedido era que ele fosse um bom pai, mas ele foi cruel. Sei como meus filhos se sentem.