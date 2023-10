Cauã Reymond comenta repercussão de foto sensual: - Para mim é bem natural

Cauã Reymond está fazendo o maior sucesso na novela Terra e Paixão e, na manhã desta quinta-feira, dia 5, ele foi o convidado especial para tomar o famoso café com Ana Maria Braga no programa Mais Você.

Durante sua participação o ator falou sobre diversos assuntos, incluindo o ensaio fotográfico que realizou recentemente e deu o que falar entre os internautas. Questionado sobre a repercussão, Cauã deixou claro que é algo bem natural para ele.

- É bem natural, bem tranquilo porque desde novo foi uma forma de trabalho, eu não tenho problema em fotografar, cortar o cabelo, eu acho que é uma coisa do meu trabalho que faz parte. Sempre fui curioso, é algo que me ajuda muito e sempre tentei fazer personagens que me levassem para lugares diferentes.

Ainda sobre os seus personagens, o ator falou com carinho de Caio de Terra e Paixão:

- O Caio é rosa, fofinho, azul bebê, disse aos risos. Ele ama a Aline, ela despertou nele um lugar de esperança, é uma cara que não teve amor.

Paternidade

Aos 43 anos de idade, Cauã é pai de Sofia, fruto do seu antigo relacionamento com Grazi Massafera. No programa, o ator contou um pouco sobre a relação entre pai e filha e se emocionou ao relembrar uma conversa que teve com a herdeira.

- O tempo que eu tenho é para ficar com a minha filha, ela está em um momento que tem que estar próximo, disse ele, revelando que ficou muito emocionado após Sofia procurá-lo para ter uma conversa.

- Fui falando para ela de coisas que eu achei que era pra sempre. Estamos estabelecendo um lugar que é muito difícil, mas acho que estou conseguindo, que é ser amigo e ser pai. Eu tive que me trabalhar muito para poder encontrar um lugar mais suave de conversa.

Recado do elenco

Ainda, durante o programa, Cauã se emocionou ao receber recados carinhosos de alguns do elenco, como Tony Ramos, Amaury Lorenzo e do autor, Walcyr Carrasco.

Através de um vídeo, Tony falou com carinho do ator e deixou o mesmo emocionado:

Vou só repetir o que sempre disse: grande companheiro, amigo, uma pessoa adorável, grande profissional, atento, interessado em crescer na sua profissão. Tenho um carinho muito grande. Cauã não precisa de conselhos, não, já segue uma trilha de trabalho.

No final da atração, Ana Maria ainda brincou com o ator ao tentar ver o tanquinho tão falado e acabou deixando Cauã envergonhado. No Twitter, a apresentadora ainda brincou ao fazer uma publicação dizendo que tentou: