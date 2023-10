Saiba o valor da fortuna que Meghan Markle ganhou para atuar em Suits

Já faz um tempo que Meghan Markle deixou a carreira de atriz em stand by por conta do título de Duque de Sussex. Contudo, antes de se casar com Príncipe Harry, ela estava fazendo um baita sucesso em Hollywood, ganhando milhões para atuar em Suits.

De acordo como o jornal Mirror, Meghan teria recebido 37 mil libras por episódio, cerca de 231 mil reais. Já anualmente, ela faturava mais de dois bilhões de reais para interpretar Rachel Zane na série.

Pensa que acabou? Nananinanão. Segundo a revista Marie Claire, a duquesa ainda garantiu que recebesse royalties, ou seja, cada vez que os episódios são exibidos, ela ganha um valor, que cai direto em sua conta bancária.

Inclusive, foi exatamente o dinheiro vindo de Suits que teria mantido o padrão de vida de Meghan e Harry após o casal ter abdicado os deveres reais e se afastado da monarquia. A Forbes divulgou que a ex-atriz desembolsou dois milhões para comprar a mansão em que residem na Califórnia, nos Estados Unidos.