Rafa Kalimann se pronuncia sobre rumores de affair com Gustavo Mioto: Teoria completamente sem fundamento

Abriu o jogo! Rafa Kalimann parece que não gostou muito em ver o seu nome vinculado com Gustavo Mioto, que ficou solteiro recentemente após o fim do relacionamento com a cantora Ana Castela.

Mostrando que está atenta a tudo, a influenciadora deixou um comentário em uma publicação do programa Fofocalizando no Instagram, e negou que esteja se envolvendo com o cantor sertanejo. Segundo ela, eles são apenas bons amigos.

Ai eu começo a receber UM MONTE DE ATAQUE de graça por conta de suposições incabíveis assim. Uma teoria completamente sem fundamento. Sou amiga do Mioto há anos, antes mesmo de ambos conquistarem seu espaço de trabalho e sempre fomos próximos, com carinho e respeito um pelo outro.

Na publicação em questão, Leo Dias afirmou que descobriu que Mioto estava em uma festa na casa de Rafa Kalimann. Ela também fez questão de esclarecer o assunto:

Você não descobriu que ele estava em uma festinha na minha casa, porque postamos isso com total tranquilidade no dia. E sinto muito pela Ana (que eu adoro!!!) que precisa ficar vendo isso na internet logo após um término. Mas, vale tudo por mídia né?

Eita!