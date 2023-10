Exposição de Gatos Exóticos agita Santo André neste sábado

Gatos de oito raças marcarão presença: Bengal, Don sphynx, Sphynx, Siberiano, Neva Masquerade, Maine Coon, Mau Egípcio e Exótico. Os visitantes poderão ver de perto as diferenças, características, personalidades, particularidades – e se surpreender com os diferentes tamanhos.

“Essa mostra de gatos gigantes é um sucesso por onde passa e por isso estamos trazendo para o Dr. Hato. A expectativa é trazer mais de 500 pessoas para o evento e mostrar que existem diversas raças, cada uma com seu charme e particularidades. Preparem-se para se encantar e se apaixonar por esses gigantes de patas suaves”, destaca Taís Alvares, gerente de Marketing do Dr. Hato.

O evento ainda vai trazer muitas atrações para os gateiros, admiradores, tutores e aqueles que estão amadurecendo a ideia de ter um companheiro peludo. “Promovemos encontros de pets em nossas unidades para unir tutores apaixonados, proporcionar troca de experiências, com muitas atividades com foco em entretenimento. Outra data importante é o dia de feira de adoção, que acontece todos os sábados há mais de 20 anos em todas as unidades, com o objetivo de promover conexões e encontrar lares amorosos para diversos pets abandonados e resgatados”, lembra Taís.

Conheça um pouco das raças que estarão presentes da Exposição de Gatos Exóticos:

- SIBERIANO

O majestoso e companheiro gigante russo. O Siberiano é um gato grande, forte, com uma pelagem impermeável e com subpêlo espesso, adaptado a viver em regiões de clima frio. Eles são encontrados em uma grande variedade de cores, além disso faz parte do grupo de felinos hipoalergênicos. Tem uma natureza animada, alerta e forte e é um nadador muito bom além de bom caçador. Apesar da natureza forte e independente, este gato tornou-se um animal perfeito para se ter como companhia: amável, sociável e dócil. Cria um vínculo muito forte com seu dono, comportando-se de forma semelhante a um cão. Indicado para as famílias que possuem crianças, idosos e animais domésticos.

- NEVA MASQUERADE

É uma raça irmã do gato Siberiano, possuindo desta forma muitas de suas características, como seu porte físico forte, sua pelagem impermeável com subpêlo espesso sendo também hipoalergênico. A diferença entre eles é que o Neva Masquerade possui o padrão de cor de pelagem conhecido como “color point”, o que significa que ele apresenta uma cor mais intensa em suas extremidades e mais clara em seu corpo. Nos locais de cor mais intensa ele pode apresentar as mesmas cores do gato Siberiano. Além desta característica de cor o Neva Masquerade sempre apresenta olhos na cor azul. O Neva Masquerade também possui, como o gato Siberiano, um temperamento amável, sociável e dócil, sendo um companheiro muito animado e que adora interagir com as pessoas.

- MAINE COON

Uma das maiores raças de gatos domesticados, com machos pesando em média de 6 a 9 quilos e fêmeas de 4 a 6 quilos. Alguns indivíduos podem ser ainda maiores. Eles possuem pelagem longa e densa, frequentemente com cores e padrões variados. São conhecidos por suas "golas" de pelo ao redor do pescoço. São gatos gentis e amigáveis, conhecidos por serem carinhosos com seus donos. Geralmente, são excelentes companheiros. São considerados gatos inteligentes e podem aprender comandos simples e até mesmo brincadeiras complexas. Os Maine Coons são vocalmente ativos e gostam de interagir com seus donos por meio de uma variedade de vocalizações. São gatos saudáveis. Acredita-se que tenham se originado nos Estados Unidos, especificamente no estado do Maine, como o nome sugere. Eles se adaptam bem a ambientes internos e externos, mas devido ao seu tamanho, é importante garantir que tenham espaço suficiente para se movimentar.

- EXÓTICO

Raça de gato que é muitas vezes descrita como o "Primo de Pelo Curto do Persa", devido às suas semelhanças físicas com o Persa, mas com pelagem curta, densa e macia, sendo mais fácil de cuidar em comparação com o Persa de pelagem longa. Assim como o Persa, o Exótico tem um rosto arredondado, nariz achatado e olhos grandes e expressivos. São gatos conhecidos por sua natureza calma e afetuosa. São ótimos companheiros para famílias e indivíduos que buscam um gato de temperamento tranquilo. Eles tendem a se dar bem com outros animais de estimação e crianças, tornando-os uma escolha popular para lares com múltiplos animais de estimação. O Exótico vem em uma ampla variedade de cores e padrões, incluindo sólidos, bicolor, tricolor e muito mais. Embora sua pelagem seja mais curta, eles ainda podem precisar de escovação regular para evitar o acúmulo de pelos soltos e manter sua pelagem saudável.

- DON SPHYNX

Raça de origem russa. Tem um tamanho médio com peso de 2,5 a 5 kg. Essa raça possui 4 tipos de pelagem: brush, velour, flock e rubber bald. Com temperamento muito dócil e sociável se dá muito bem com crianças e outros animais.

- SPHYNX

Raça de origem canadense. Estes felinos são muito inteligentes, carinhosos e gostam do contato físico, sua pele possui uma leve penugem que parece uma camurça e é muito quentinha. Seu porte é médio e seu peso varia de 3,5 a 7,5 kg.

- BENGAL

Tem origem nos Estados Unidos, em 1963, fruto do cruzamento de um gato doméstico e o leopardo asiático (ALC). Possui pelagem curta e marcação em rosetas, podendo ser da cor browm (mais comum), silver, snow ou charcoal. Gosta muito da companhia do dono, aprende com muita facilidade vários truques e é amistoso com outros animais. Muito carinhoso e companheiro, vocaliza para interagir com o proprietário. Vive em média 12 a 15 anos. É um gato dócil com aparência selvagem, muito alegre e bastante ativo. Possui corpo musculoso e os machos sempre maiores que as fêmeas

- MAU EGÍPCIO

Têm por origem o Antigo Egito, onde eram adorados por faraós e tidos como deuses protetores. O pelo é de comprimento médio. Os gatos cuja pelagem é cor fumaça possuem pelo fino e sedoso, enquanto os prata e bronze possuem pelo denso e resiliente. Possui um temperamento elegante, alerta, leal, tímido e afetuoso. A expectativa de vida é entre 12 e 15 anos, enquanto o peso varia de 2,5 kg a 5 kg. O Mau Egípcio é uma das raças mais antigas e retratada em registros desde 1580 a.C. Esta raça demonstra extrema inteligência e lealdade feroz para com sua família humana. Ele adora companhia humana, mas em seus próprios termos. Quando feliz, muitas vezes, o gato vai se expressar usando sons, rindo e balançando sua cauda. Moderadamente ativos, o Mau Egípcio gosta de brincar com as coisas em movimento. O felino adora crianças e convive bem com outros animais de estimação. Corpo musculoso e com excelente habilidade de salto e velocidade. O Mau Egípcio possui algumas características singulares que tornam sua aparência única, entre elas o M característico marcado na testa e duas linhas como ‘rímel’ que começam no canto dos olhos e continuam ao longo da bochecha. Curiosamente a palavra mau em egípcio quer dizer gato. Por isso, mau egípcio.

Serviço

Exposição de Gatos Exóticos

Dia 7/10/2023

A partir das 9h

Dr. Hato Hospital Veterinário e Pet Shop

Avenida Dom Pedro II, 3309, Santo André-SP

Entrada gratuita