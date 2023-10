Aena assumirá 11 aeroportos brasileiros, incluindo Congonhas

A operadora aeroportuária Aena assume entre os dias 10 de outubro e 30 de novembro as operações em mais 11 aeroportos brasileiros, incluindo o de Congonhas, em São Paulo. Os equipamentos de infraestrutura foram arrematados pela concessionária por R$ 2,4 bilhões, em agosto de 2022. Antes mesmo de iniciar as operações, a Aena realizou investimento de R$ 3,3 bilhões em pagamentos iniciais.

Aena: aeroportos brasileiros

O aeroporto de Uberlândia (MG) será o primeiro a ser gerido pela Aena, a partir de 10 de outubro. Veja o calendário completo:

10/10 – Uberlândia (MG)

13/10 – Campo Grande (MS)

17/10 – Congonhas, em São Paulo (SP)

07/11 – Ponta Porã (MS)

10/11 – Corumbá (MS)

13/11 – Uberaba (MG)

16/11 – Montes Claros (MG)

21/11 – Marabá (PA)

24/11 – Carajá (PA)

27/11 – Santarém (PA)

30/11 – Altamira (PA)

Durante a primeira fase do processo, foram feitas a elaboração e aprovação dos planos de transferência operacionais. Para isso, a companhia fez visitas técnicas aos 11 aeroportos com uma equipe de mais de 60 profissionais, que participaram de 40 reuniões com cerca de 100 stakeholders diferentes. A Aena também promoveu quase 14 mil horas de treinamento a mais de 170 profissionais que vão atuar nesses aeroportos.

Neste momento, os 11 aeroportos encontram-se na etapa de operação assistida, com contratação de consultorias para o desenvolvimento de projetos de ampliação e modernização para cada aeroporto. A Aena já contratou mais de 260 colaboradores para atuarem nos 11 novos aeroportos sob a sua gestão.

Atualmente, a operadora é responsável por seis aeroportos no Nordeste do Brasil – Recife (PE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Campina Grande (PB) e Juazeiro do Norte (CE). A companhia já investiu R$ 1,4 bilhão em tecnologia, segurança e conforto para implantar o padrão Aena nestes equipamentos, que terão acréscimo de capacidade operacional. Este projeto colocará os terminais do Nordeste em uma posição ideal para enfrentar o crescimento futuro e seguir contribuindo para o desenvolvimento econômico e a estruturação regional.

Ao final do processo da nova rodada, a Aena estará presente em nove estados do país, com a gestão de 17 equipamentos que são responsáveis por cerca de 20% do tráfego aéreo nacional.

Aeroporto de Congonhas

O aeroporto de Congonhas é segundo mais movimentado do Brasil, conta com a segunda ponte aérea mais movimentada em termo de assentos ofertados na América Latina e é o terceiro aeroporto mais conectado domesticamente no continente.

Entre as melhorias de curto prazo para o terminal da capital paulista, estão ampliação da sala de embarque remoto, readequação das vias de acesso, reforma dos banheiros e revitalização da fachada. Na Fase I-B, os principais investimentos serão a revitalização dos pavimentos das pistas de táxi, ampliação do pátio de aeronaves, com novas posições de contato, e construção de um novo terminal de passageiros. A entrega das obras da Fase I-B de Congonhas está prevista para junho de 2028. A dos demais aeroportos acontecerá em junho de 2026.