Médicos assassinados: Lula, ministros e parlamentares prestam solidariedade e cobram apuração

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros e parlamentares lamentaram nesta quinta-feira, 5, o caso envolvendo três médicos que foram mortos a tiros nesta madrugada, em um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga as mortes de Marcos de Andrade Corsato, Perseu Ribeiro Almeida e Diego Ralf de Souza Bomfim.

Por meio das redes sociais, os políticos pediram que as investigações sejam feitas com celeridade. Também prestaram apoio aos familiares das vítimas, incluindo a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), irmã de Diego.

Conforme informações da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, uma quarta vítima foi socorrida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. A direção da rede hospitalar informou que o estado de saúde do paciente permanece estável. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para investigar o crime.

O presidente Lula afirmou que recebeu com grande tristeza e indignação a notícia da morte dos médicos na orla da Barra da Tijuca. Ele citou que a Polícia Federal está acompanhando o caso.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse ter determinado à Polícia Federal "que acompanhe as investigações sobre a execução de médicos no Rio" em face da hipótese de relação com a atuação de dois parlamentares federais. Sâmia é companheira do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ).

Por sua vez, a deputada federal Erika Kokay (PT-DF) prestou solidariedade à deputada federal Sâmia Bomfim e aos familiares dos outros médicos que também foram vítimas do crime, por meio das redes sociais.

A deputada federal Natália Bonavides (PT/RN) pede que as investigações sejam feitas com celeridade. "Minha total solidariedade à Sâmia e toda a sua família neste momento de profunda dor", publicou.

O deputado federal Nilto Tatto (PT/SP) também se manifestou pelas redes sociais. "Nossa solidariedade às famílias das vítimas, com a certeza de que acompanharemos e exigiremos a apuração deste crime brutal", disse ele.

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) também prestou solidariedade aos familiares das vítimas, citando também a deputada Sâmia.

"É gravíssima a execução nesta madrugada do irmão da deputada Sâmia Bomfim", publicou o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP).

Polícia Civil de SP

Por determinação do secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, e do delegado-geral da Polícia Civil, Dr Artur Dian, a Polícia Civil está enviando uma equipe do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ao Rio de Janeiro para auxiliar nas investigações das mortes de três médicos paulistas.