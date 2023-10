User Drive: aplicativo de mobilidade chega a São Paulo

A User Drive, empresa de mobilidade urbana fundada em Belo Horizonte (MG), desembarca no estado de São Paulo com a proposta de oferecer preços mais acessíveis aos passageiros, ganhos maiores aos motoristas, atendimento personalizado para as mulheres e botões de pânico para proporcionar mais segurança durante as viagens. Já está disponível neste link.

Comandada por Marcos Fernandes, CEO do Grupo MGI Gestão de Negócios, a User Drive está investindo R$ 3 milhões para instalar seus serviços na capital e região metropolitana, onde pretende atingir inicialmente 25 municípios. As próximas cidades que receberão o aplicativo até o final de outubro serão Osasco, Guarulhos, Santos, Limeira e Ribeirão Preto.

“Para criarmos a User Drive realizamos pesquisas em que identificamos as necessidades dos motoristas e usuários. Por isso, desenvolvemos um serviço voltado para segurança e com um olhar diferenciado para as mulheres que podem contar com um atendimento exclusivo. Nosso aplicativo foi criado por uma empresa brasileira para atender brasileiros. Sendo assim, orientamos nossos motoristas para que atendam as pessoas da mesma forma como gostariam de ser tratados”, revela Fernandes.

Segundo o executivo, um dos principais diferenciais da User Drive é o fato de o motorista receber o pagamento direto do passageiro sem passar pela empresa. “O motorista compra um crédito e o valor de 7% mais R$ 0,50 é debitado desse crédito. A relação é transparente e o motorista sabe o quanto vai receber em cada corrida. Os motoristas com carros adesivados também terão condições especiais, com ganhos maiores”, explica o empresário acrescentando que a empresa já estreia na cidade com mil motoristas e 500 passageiros cadastrados.

Em relação à premiação, Fernandes acrescenta que tanto motoristas quanto usuários que fizerem links de indicação pelo aplicativo ganharão bônus. E os passageiros também poderão favoritar seus motoristas preferidos e os que apresentarem os melhores resultados serão recompensados com prêmios.

Em relação à segurança, caso seja necessário, tanto motoristas quanto passageiros poderão acionar um botão de pânico instalado no carro e no aplicativo para falar diretamente com a central da User Drive, que funciona 24h para atender casos de emergência e, dependendo da situação, acionará o apoio de motoristas que estiverem próximos ao local e a polícia.

Os passageiros ainda têm a opção de compartilhar a corrida com a família ou amigos para maior segurança e, se o botão de pânico for acionado, a pessoa selecionada também receberá uma notificação. Além disso, no final de cada viagem, a empresa contatará o passageiro e o motorista para saber se houve algum imprevisto durante o trajeto.

Outro serviço da User Drive voltado para segurança é a opção “Dependente”, na qual a pessoa pode se cadastrar na plataforma, solicitar o carro, pagar e acompanhar a corrida dos seus dependentes em tempo real.

Para atender as mulheres, foi criado o User Mulher, em que o transporte das passageiras é feito somente por mulheres para proporcionar um ambiente mais seguro, permitindo que elas viajem com motoristas do mesmo gênero e possam se sentir mais confiantes e respeitadas.

Para o universo corporativo, por sua vez, a User Drive oferece diferenciais e preços especiais para empresas parceiras que se cadastrarem na plataforma.

Em São Paulo, a User Drive oferecerá todas as categorias conforme as necessidades de cada região, sendo que o passageiro poderá escolher entre Econômico, Confort, Mulher, Carro Entrega, Moto Entrega, Moto Passageiro, Delivery, Frete e até um carro blindado.

A empresa quer estender sua atuação em todo território nacional e exterior e, para isso, está captando motoristas que passam por critérios rigorosos de seleção antes de serem aceitos para compor o time User Drive, que iniciou suas atividades em agosto na capital mineira, atingindo também vários municípios da região.