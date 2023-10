Tema ambiental é urgente em órgãos de controle, diz Dantas; TCU lançará ferramenta na COP28

O presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, destacou nesta quinta-feira, 5, a importância de os órgãos de controle do governo atuarem de olho nas questões ambientais. "O tema é urgente", disse durante o 7º Fórum Nacional de Controle, promovido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília. O evento deste ano tem como tema "Desenvolvimento sustentável e o Controle".

Dantas destacou que o atual governo tem atuado em favor da transição energética no País e que a dificuldade no Brasil é mais na área de descarbonização. Ele comemorou a aprovação nesta quarta-feira, 4, pelo Senado, do mercado regulado de crédito de carbono. "Sabemos do esforço do governo para reposicionar nossa imagem no exterior", disse citando a criação de uma ferramenta do TCU com órgãos de outros países que pretende consolidar uma auditoria global. A ideia já foi levada à ONU e será formalmente apresentada na COP 28 de Dubai, em novembro. "Nossa meta é ter mais de 100 países em adesão à plataforma Climate Scanner", projetou.

Participam do evento os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Esther Dweck (Gestão), Marina Silva (Meio Ambiente), Jorge Messias (AGU) e Augusto Nardes (TCU).