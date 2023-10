Peões elogiam fala de Adriane Galisteu e Cariúcha recebe alerta sobre brincadeiras; confira o que rolou durante a madrugada em A Fazenda 15

Na madrugada desta quinta-feira, dia 5, os peões de A Fazenda 15 refletiram sobre o discurso de Adriane Galisteu. A apresentadora do reality rural fez um alerta aos participantes sobre as falas homofóbicas direcionadas a Lucas Souza. Preocupados com a situação, cada um dos competidores pensou sobre suas ações.

Em conversa com Cariúcha, que foi avisada por Cezar Black sobre um possível cancelamento do público, Simione deu um conselho:

- É o que eu falo sempre, usa o que você puder ver que você consegue melhorar como ser humano. Não é só para o reality, é para a sua vida toda. Tanto aqui dentro, quanto lá fora. Tem coisa que a gente fala brincando e fere a outra pessoa. Tem brincadeira que ofende. A gente não tem como prever o que está acontecendo lá fora. O que você consegue prever são os recados que são dados. E ter mais cautela na hora de brincar, na hora de falar.

Na sede, André Gonçalves fez questão de deixar elogios a Adriane:

- Foi importante o que ela falou. A Adriane foi fantástica hoje, foi fantástica. Que mulher!

E Rachel Sheherazade refletiu:

- Você fica tão doido, que começa a se questionar: Será que eu falei isso no calor da emoção? Eu comecei a duvidar de mim mesma, da minha sanidade. Se eu falei isso, talvez tivesse com medo mesmo de pegar uma doença, covid, às vezes pega pela saliva, pelo suor...

Aproveitando a noite de muitas reflexões e conselhos, Shayan conversou com Henrique sobre a relação dele com Cariúcha e pediu que tome cuidado.

- É uma coisa que eu queria falar porque gosto de você. Cuidado com tudo o que acontecer com Cariúcha, de verdade. Eu tenho certeza que você não concorda com 90 por cento das coisas que ela fala. Tenta mostrar para o público e para todo mundo que você é você. Dá uma cortada, talvez, nessas brincadeiras ou tenta conversar com ela. Apesar que eu sempre falo para todo mundo: o problema do Henrique com a Cariúcha é deles, de casal. Também não consigo deixar de te dar essa visão.

Em resposta, o amigo explicou:

- Logo no começo, que ela veio brincar, chamei para conversar e falei: Olha, tenho namorada. Topo ser seu amigo sem maldade nenhuma. Deixei isso bem claro. Ela tem as brincadeiras, mas falo para ela: Você é minha irmã, está cuidando de mim e dando apoio. Acho válido reforçar, porque tenho zero intenção de fazer qualquer coisa.

E o empresário continuou:

- Eu tento não me meter, mas não consigo. Não quero ver você se ferrando. Se eu te avisasse, talvez pudesse ter evitado. Nada me impede de chegar em você e falar: A vida é sua, faz o que você quiser, mas dá uma pensada, vê do seu jeito se valer a pena.

Em conversa com Simioni, WL, Cariúcha e Jenny, Darlan falou que acredita que Tonzão sentiu sua ida para a roça e Cariúcha disse acreditar que o grupo rival está se sentindo forte.

- É bom que eles botam as garras de fora, disse Darlan.

O peão ainda ponderou:

- Acho que eu prefiro sentir saudade disso aqui do que da minha esposa, o bagulho está muito pesado para mim. Por isso que eu nem liguei do discurso ali. A balança está muito pesada. Prefiro sentir saudade disso aqui do que dela, estou com esse pensamento há vários dias. Eu tento até esconder e ser frio, mas...