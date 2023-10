Famílias de Marília Mendonça e piloto se pronunciam após Polícia Civil concluir investigação do acidente: Jogando toda a culpa nos tripulantes

Logo depois que a Polícia Civil de Minas Gerais encerrou as investigações do acidente aéreo que matou Marília Mendonça e outras quatro pessoas em 5 de novembro de 2021, apontando os pilotos como responsáveis pela queda, a família da sertaneja se pronunciou na última quarta-feira, dia 4.

Segundo o Portal Leo Dias, a assessoria jurídica afirmou que os familiares de Marília acreditam que com a decisão da Polícia Civil ficou clara a tentativa do Estado de retirar sua responsabilidade sob o acidente, jogando toda a culpa nos tripulantes da aeronave, que estão entre as vítimas, deixando de fora os fatos de que os cabos de energia em que a aeronave colidiu não tinham sinalizações e a localização do aeródromo nas coordenadas que foram disponibilizadas aos pilotos pelo órgão responsável estavam erradas.

Percebe-se que há um direcionamento para imputar aos tripulantes a responsabilidade exclusiva para a causa do acidente. O que nos deixa com mais dúvidas do que com respostas, é o fato de terem sido apresentados argumentos rasos da ocorrência. O delegado responsável não demonstrou esforços para apresentar provas periciais capazes de ultrapassar alegações comuns e midiáticas acerca do caso. Além disso, fica claro pelo excesso prazo que teve o inquérito policial e pela ausência de provas técnicas, que este apenas aguardava a conclusão do laudo do CENIPA para entregar o relatório final. Entretanto, essa demora apenas fez estender aos familiares uma angústia pela espera e a ineficiência do Estado de Minas Gerais em manter sob sua guarda o material do inquérito policial que era sigiloso, permitindo que um policial divulgasse na internet fotos do exame de necropsia da artista Marília Mendonça. Assim que o Inquérito Policial for entregue ao poder judiciário, vamos tomar ciência e acompanhar junto ao Ministério Público a extensão dos trabalhos necessários para uma elucidação completa do caso, respondendo perguntas, como: Por que não foi respeitada a normativa internacional que obriga a sinalização nos cabos de energia existentes entre vales? Por que a localização do aeródromo nas coordenadas que são disponibilizadas aos pilotos pelos órgãos competentes estava errada? A quem competia a obrigação de fiscalizar a sinalização nos cabos de energia?, disse Robson Cunha, o advogado da família da cantora.

De acordo com o inquérito, caso estivessem vivos, os pilotos seriam indiciados por homicídio culposo. Diante da informação, a defesa da família do piloto Geraldo Medeiros resolveu se pronunciar.

O acidente ocorreu pela falta de sinalização da rede, ausência de carta de aproximação visual e também por essa rede estar implantada na altitude do tráfico padrão, de um mil pés. Os delegados concluem sem conhecer nada de aviação, falaram absurdos sobre velocidade, zona de proteção. Eles concluem que os culpados são os pilotos que foram mortos e ainda atribuem a eles triplo homicídio culposo, se arvorando na posição de juízes, afirmou o advogado Sérgio Alonso.