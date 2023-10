Charge - 05 de outubro de 2023

A solenidade de entrega do título de cidadão são-bernardense ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) será agendada para o dia 30 de novembro. A informação foi confirmada pelo vereador Paulo Chuchu (PRTB), ex-assessor de Eduardo e autor do projeto de lei que condecorou os integrantes da família Bolsonaro.

A concessão de título de cidadão são-bernardense foi aprovada pela Câmara no dia 5 de outubro, entre o primeiro e segundo turnos da eleição presidencial do ano passado. Inicialmente, Chuchu havia pedido autorização especial para entregar em Brasília a homenagem a Bolsonaro, então presidente da República. No mês passado, porém, o vereador desconsiderou essa possibilidade e iniciou os preparativos para realização da atividade no Grande ABC.