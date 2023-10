Cidades antirracistas

Os reiterados episódios de racismo praticados contra aluno de 12 anos da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Ângelo Raphael Pellegrino, em São Caetano, significam retrocesso civilizatório intolerável para a cidade que ostenta o status de maior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do Brasil. O caso, que foi levado à polícia pelos pais da vítima, que também acionarão o Ministério Público, deve servir de alerta às autoridades locais. É preciso descobrir os responsáveis pelos ataques e apurar se são ocorrências frequentes ou circunstanciais – o que não lhes diminui a gravidade, frise-se. A administração precisa punir exemplarmente os envolvidos e adotar rígidos protocolos antirracismo.

A luta contra o racismo e a injúria racial em escolas públicas – não apenas em São Caetano, pois a cidade certamente não vive exceção à regra – é questão de extrema importância que exige medidas concretas e instrumentos eficazes para combatê-la. Passo fundamental é a implementação de programas educacionais que promovam a diversidade e a inclusão desde cedo, ensinando às crianças sobre a importância do respeito às diferenças étnicas e culturais. País multirracial como o Brasil não pode escapar do tema. Além disso, é crucial estabelecer políticas de tolerância zero para casos de racismo, como a criação de canal de denúncias seguro e acessível para os alunos e suas famílias.

Cada vez que uma criança é alvo de ataques racistas, toda a comunidade se torna automaticamente vítima. Por isso não se pode negligenciar episódios deste tipo. A responsabilização dos infratores deve ser efetiva, e medidas disciplinares adequadas devem ser aplicadas para garantir que a escola seja um ambiente seguro e acolhedor para todos, independentemente de sua raça ou origem étnica. Em conjunto, esses instrumentos podem ajudar a erradicar o racismo nas escolas públicas e construir um futuro mais inclusivo e igualitário para nossa sociedade. Os gestores públicos São Caetano, e de todas as demais cidades do Grande ABC, precisam zelar pela construção de sociedade antirracista.