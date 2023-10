Descubra quais são as piores séries originais da Netflix

Nesta lista, você descobre as 10 piores séries originais da Netflix segundo as métricas do Metacritic. O site norte-americano analisa críticas de veículos renomados e atribui uma única nota a partir delas. Aqui, cada um dos indicados é acompanhado por trailer e link dentro do serviço. O clique, no entanto, é por sua conta e risco. É válido destacar que o ranking do 33Giga não leva em consideração reality show e animações.

Mais do que ocupar o primeiro posto entre as piores séries originais da Netflix de acordo com o Metacritic, o título também coleciona 0% de aprovação no Rotten Tomatoes e apenas 4,7 como nota no IMDb. Trata-se de uma ficção científica. Na trama, um grupo de desconhecidos, que têm suas memórias apagadas, é preso em uma ilha. Agora, eles devem lutar para sobreviver.

2. Insatiable (Duas temporadas) – Nota 2,5

Patty Bladell é uma adolescente que sofria bullying na escola por estar acima do peso. Depois de fazer uma dieta líquida por três meses durante as férias de verão, devido a um violento confronto com um sem-teto, ela agora está magra e busca vingança. A série foi alvo de críticas por, segundo parte dos espectadores, promover a gordofobia.

3. Outra Vida (Duas temporadas) – Nota 3,3

Um enorme artefato alienígena pousa na Terra. A astronauta Niko Breckinridge tem de liderar uma jovem equipe em uma missão interestelar, para rastrear a origem do objeto e fazer contato com os extraterrestres. A crítica reprovou a quantidade de clichês na trama e, consequentemente, minou o alcance de público.

4. Fuller House (Cinco temporadas) – Nota 3,5

A mais conhecida nesta lista de piores séries originais da Netflix. Em Fuller House, as aventuras da família Tanner, de Três é Demais, continuam. Após a morte do marido, D.J. Tanner-Fuller precisa se virar para cuidar dos três filhos. Sua vida fica ainda mais confusa quando Stephanie, sua irmã do meio, e Kimmy, sua melhor amiga, decidem morar com ela.

5. A Duquesa (Uma temporada) – Nota 3,5

Katherine é uma mãe solteira, fashionista e caótica que se esforça para conciliar a carreira, a criação da filha e as pressões da vida amorosa. Enquanto seu namorado pretende dar o próximo passo no relacionamento, ela ainda considera ter uma segunda criança com seu pior inimigo – Shep, o distante e problemático pai de Olive.

6. Real Rob (Duas temporadas) – Nota 3,6

Esta sitcom segue uma narrativa documental. A história é inspirada na vida de Schneider. Rob e sua esposa Patricia interpretam uma versão ficcional de si mesmos, vivendo a rotina do casamento, do trabalho e de suas relações com amigos e familiares.

7. Desejo Obsessivo (Uma temporada) – Nota 3,7

William é um cirurgião bem-sucedido, com uma promissora carreira política e uma bela família. Tudo muda quando ele conhece Anna, uma mulher sedutora e de personalidade intrigante. O grande problema é que ela está noiva de seu filho mais velho. Trata-se de um soft porn. Mas as promessas da produção para uma trama envolvente e sensual não passam muito disso.

8. No Xadrez (Uma temporada) – Nota 3,8

Nesta série de comédia, os espectadores são convidados a acompanhar a rotina de uma prisão feminina que tem seis semanas para se preparar para um grande espetáculo musical realizado pelas detentas. Criadora da série, Catherine Tate interpreta diferentes personagens, de diretora da prisão até uma prisioneira.

9. Flaked (Duas temporadas) – Nota 4,3

Em uma cidade descolada da costa da Califórnia, nos Estados Unidos, Chip é um autoproclamado guru, que está sempre pronto para dar conselhos – mas não é iluminado a ponto de saber como lidar com seus próprios problemas.

10. O Pentavirato (Uma temporada) – Nota 4,4

Na última posição entre as piores séries originais da Netflix está um título criado e estrelado por Mike Myers. Spin-off do filme Uma Noiva e Tanto, a obra acompanha um grupo de homens que, desde a epidemia da Peste Negra no século 14, tem o objetivo de influenciar grandes eventos mundiais para o bem maior. Agora, eles vão enfrentar uma perigosa ameaça interna.